Raphael fa un concert multitudinari a Madrid enmig de l'augment de casos i rep dures crítiques

Raphael va celebrar dissabte a la nit un concert al Wizink Center de Madrid que ha desencadenat moltíssimes crítiques. I és que el cantant va reunir a més de 5.000 persones, a menys d'una setmana de Nadal i després que la majoria de comunitats autònomes s'endureixin les mesures per frenar l'augment de contagis.









L'esdeveniment va ser el més gran celebrat a Espanya des del març, quan 10.000 persones es van reunir al Wizink Center per veure a Camela.





I encara que des de l'organització i el govern de Madrid han assegurat que el concert es va celebrar amb totes les mesures sanitàries necessàries, les imatges s'han enfadat a molts, que han sortit ràpidament a criticar l'acte a Twitter.









"Quina felicitat més gran tenir-los al davant. Aquesta nit és molt important per a mi i sé que per a molts de vostès també, que això comenci a rodar", va dir Raphael durant el concert, que celebrava els seus 60 anys de carrera i en el qual va interpretar trenta temes durant dues hores i 15 minuts que va durar.





La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dit aquest diumenge que el concert complia la normativa i les mesures de seguretat. Tot i així, ha avisat que els propers esdeveniments d'aquest tipus seran suspesos. "Jo entenc a la societat quan veu un concert com el d'ahir, en què a més la imatge confon perquè el Wizink Center té una capacitat per a 16.000 persones i ahir estava al 30%. Ara que no anem a poder estar amb els nostres més de sis persones aquests dies, entenc aquest malestar ", ha dit Ayuso a la manifestació en contra de la 'Llei Celaá'.