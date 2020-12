La UE intenta donar una resposta a la nova soca de coronavirus i alguns països prohibeixen l'entrada als viatgers del Regne Unit

El president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, han mantingut contactes telefònics amb altres líders de la UE per acordar una resposta comuna a la nova soca de coronavirus detectada a Anglaterra. Països Baixos, Bèlgica, Itàlia, Àustria i Irlanda han suspès ja vols amb el Regne Unit.













El Palau de l'Elisi ha informat en concret de contactes amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i amb el president del Consell Europeu, Charles Michel. Macron també ha convocat a més una reunió de Consell de Defensa Sanitària per a les 17.00 hores.





Precisament, el Govern d'Espanya ha demanat aquest diumenge tant a Von der Leyen com a Michel, "una resposta comunitària coordinada" després de conèixer l'anunci de diversos països de suspendre els seus vols amb el Regne Unit per l'aparició d'una nova soca de coronavirus en aquest país.





Moncloa ha informat en un comunicat que "l'objectiu és protegir els drets dels ciutadans comunitaris des de la coordinació, evitant la unilateralitat".





En aquest sentit, el Govern espanyol ha assenyalat que espera la "resposta ràpida" de les institucions europees, però ha avançat que "si no l'hagués actuarà en defensa dels interessos i drets dels ciutadans espanyols".





Mentrestant, les autoritats italianes, belgues, holandeses, austríaques i irlandeses han anunciat la suspensió de tots els vols amb destinació o origen al Regne Unit en resposta a la detecció d'una nova soca de coronavirus més contagiosa amb especial incidència a Londres i el sud-est de Anglaterra.





El Ministeri d'Afers Exteriors italià que dirigeix el viceprimer ministre Luigi di Maio ha ordenat suspendre els vols amb el Regne Unit, segons ha informat la premsa italiana. "Regne Unit ha donat l'alarma sobre una nova forma de COVID que seria el resultat d'una mutació del virus. Com a govern tenim el deure de protegir els italians", ha explicat Vaig donar Maio en un missatge publicat a Facebook.





"Per això, i després d'haver notificat a Govern britànic, estem treballant amb el Ministeri de Sanitat per signar la disposició per a suspendre vols amb el Regne Unit. La nostra prioritat és protegir Itàlia i als nostres compatriotes", ha reiterat.





El primer ministre belga, Alexander De Croo, ha explicat per la seva part en declaracions a la cadena VRT qual se suspenen els vols i també els viatges de tren Eurostar tot i que encara s'estudia la nova soca. "No tenim una resposta concloent", ha reconegut De Croo.





El mandatari belga ha anunciat a més controls preventius de carretera i els viatgers procedents del Regne Unit seran vigilats estretament per garantir que compleixen amb les regles de quarantena. "Proporcionarem informació molt clara a tots els nouvinguts sobre el que s'espera d'ells", ha indicat De Croo.





El ministre de Sanitat holandès, Hugo de Jonge, va anunciar prèviament la suspensió de les comunicacions britàniques amb Països Baixos. "Una mutació infecciosa de virus COVID-19 (sic) està circulant pel Regne Unit. Es creu que es propaga més fàcil i més ràpidament i és més difícil de detectar", ha explicat.





En el cas d'Irlanda, el Govern ha suspès durant 48 hores tant els vols com les comunicacions marítimes a partir de la mitjanit de diumenge a dilluns després d'una trobada dels tres partits que participen en la coalició de govern.





En resposta a el pic de contagis, Regne Unit ha decretat el confinament parell Londres i el sud-est de país, designades com a zones en Nivell 4, el que obliga els residents a quedar-se a casa seva excepte limitades excepcions, tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials i imposa el treball des de casa excepte circumstància inapel·lable.





Encara que en principi la durada inicial estipulada és de dues setmanes, aquestes restriccions es revisaran el proper 30 de desembre, dia en què el Govern britànic es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura del possible, l'última setmana nadalenca.