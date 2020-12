El Parlament tanca la legislatura i es dissol a l'espera de les noves eleccions

El Parlament esgota aquest dilluns el termini per investir un president de la Generalitat després de la inhabilitació de Quim Torra sense que s'hagi presentat cap candidatura com estava previst, de manera que la Cambra preveu dissoldre automàticament i previsiblement quedaran convocades les eleccions previstes per al 14 de febrer.









Després de la inhabilitació de Torra i després de realitzar la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, el president del Parlament, Roger Torrent, va comunicar el 21 d'octubre que no hi havia cap candidat per a la investidura per reemplaçar, amb el que va començar a córrer el termini de dos mesos que estableix la Llei de Presidència per intentar una investidura abans de dissoldre la Cambra.





En aquests dos mesos cap grup ha plantejat un candidat a la investidura i han assumit que aquests dos mesos s'esgotarien i que es convocarien eleccions de manera automàtica.

Per això els partits han anat activant la seva maquinària electoral i diversos han celebrat els processos de primàries i d'elaboració de llistes per elegir els seus candidats.





PREVISIÓ DEL 14 DE FEBRER

Així, un cop aquest dilluns s'esgoti el termini de dos mesos sense investidura, al Parlament quedarà dissolt, i Torrent ja ha anunciat que donarà una roda de premsa per explicar "els passos que es duran a terme pel que fa a la dissolució automàtica de la Cambra que donarà pas a la convocatòria d'eleccions ".





El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que exerceix funcions de president després de la inhabilitació de Quim Torra, signarà el decret de convocatòria d'eleccions, un tràmit automàtic de què no té capacitat de decisió, que es publicarà previsiblement al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el dimarts.





Com estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral (Loreg), el s comicis s'han de celebrar 54 dies després de la publicació d'aquest decret, pel que les eleccions quedaran en aquest cas convocades per al 14 de febrer.





DATA ELECTORAL I PANDÈMIA

No obstant això, encara està per veure si les eleccions es poden celebrar finalment en aquesta data: si l'evolució de la pandèmia de l'coronavirus a Catalunya empitjora, podria modificar el calendari.





La Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha elaborat uns protocols per dur a terme les eleccions en el context de la Covid-19, i el 14 de desembre el Govern es va reunir amb els grups parlamentaris al Parlament per abordar l'organització dels comicis, una trobada que es repetirà aquest dilluns: un dels temes que previsiblement es discutirà és en quina situació sanitària es contempla un ajornament de la data.





Els protocols de la Conselleria aprovats pel Procicat preveuen nou escenaris d'evolució de la pandèmia, dos dels quals suposarien ajornar la data, com un confinament domiciliari i una restricció absoluta de les activitats en amplis espais i sectors.