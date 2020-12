Investigadors de l'hospital Vall d'Hebron aconsegueixen un gran avanç per descobrir les causes del Parkinson

Els investigadors de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han donat un important pas per a determinar de manera definitives quina és la causa final que acaba desencadenant la malaltia de Parkinson. El treball d'aquests investigadors ha estat publicat a la revista 'Brain. A Journal of Neurology ', i suposa un avenç molt important en la lluita contra aquesta malaltia degenerativa.





Segons l'estudi d'aquest grup de científics, la malaltia es desencadena per l'atac citotòxic dels limfòcits T que és provocat pel propi sistema immunitari de la persona.





Aquesta troballa significa un important pas a el front i pot ajudar a aconseguir nous avenços en el desenvolupament de medicaments que ajudin a controlar l'evolució de la malaltia i fins i tot a estableix una sèrie de protocols que ajudin a prevenir-la.





Els investigadors han determinat que una infiltració cerebral de limfòcits T CD8 precedeix a l'agregació d'a-sinucleina, una proteïna neuronal molt present en el cervell i principal component dels cossos de Lewy, dipòsits anormals d'aquesta proteïna que acaben acumulant-se i contribuint a la aparició del Parkinson, entre d'altres demències. A més, l'agregació de la a-sinucleina contribueix a la pèrdua neuronal en els diferents estadis de la malaltia.





La mort neuronal de determinades cèl·lules del cervell, anomenades dopaminèrgiques, és el que, segons l'estudi, acaba afectant a una regió cerebral que és la principal afectada en la malaltia.





ENTENDRE EL PER QUÈ

Per als investigadors, el següent pas és trobar el per què d'aquestes infiltracions que acaben produint la malaltia i quina és la relació entre la proteïna a-sinucleina i la resposta immunitària.





Un cop trobades aquestes respostes, els científics confien que aquests avenços ajudin a dissenyar les teràpies i els tractaments farmacològics que ajudin a frenar el desenvolupament de la malaltia. A més, també es podrien trobar solucions per a prevenir l'aparició del Parkinson.





La importància d'això avenços pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que es veuen afectades per aquesta malaltia, la segona per nombre d'afectats de les neurodegenerativa, que té com a principals símptomes el tremolor en repòs, la rigidesa i la dificultat parell moure.





Entre els símptomes que poden alertar sobre l'aparició de la malaltia es troba la pèrdua d'olfacte, que pateixen moltes de les persones que acaben patint Parkinson.