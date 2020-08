El 66% dels pacients amb Parkinson va experimentar un empitjorament dels seus símptomes en el confinament

El 66 per cent de les persones amb Parkinson va experimentar un empitjorament dels seus símptomes durant el confinament pel coronavirus a Espanya, segons una enquesta realitzada pel Grup d'Estudi de Trastorns del Moviment de la Societat Espanyola de Neurologia (GETM), en col·laboració amb l'Observatori Parkinson de la Federació Espanyola de Parkinson (FEP) i l'Associació Parkinson Galícia-Corunya.













L'objectiu de la feina, publicat a la revista 'Movement Disorders' i realitzat en els mesos de maig, juny i juliol, ha estat conèixer l'impacte de la pandèmia per Covid-19 en les persones que pateixen malaltia de Parkinson. L'estudi, realitzat amb les respostes de gairebé 600 pacients de 49 províncies espanyoles, compta amb l'aval científic de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i és un dels més amplis que s'han realitzat fins a la data en l'àmbit internacional.





Segons els resultats, més del 95 per cent dels pacients espanyols amb malaltia de Parkinson van dur a terme rigoroses mesures preventives per evitar contraure la malaltia, no només ús de mascareta o rentat de mans, sinó confinament i distanciament social rigorós, tot i que més del 85 per cent no va tenir contacte amb casos de Covid-19.





A més, tot i que gairebé el 73 per cent dels pacients va seguir amb els seus tractaments i es va mantenir actiu durant el confinament, el 65,7 per cent va percebre un empitjorament dels seus símptomes. Entre els més habituals: bradicinèsia (48%); trastorns de la son (41%); rigidesa (41%); alteracions de la marxa (34,5%); ansietat (31%); dolor (28,5%); fatiga (28%); depressió (27,5%); tremolor (21%) i / o trastorns de la gana (13%).





"Encara que no hi ha evidència que els pacients amb Parkinson tinguin un major risc de contraure el Covid-19 o de tenir un pitjor pronòstic en cas de resultar contagiats, és innegable l'impacte que la pandèmia va tenir en l'empitjorament de la funció motora com al desenvolupament de símptomes psiquiàtrics, com estrès, depressió o ansietat, com a conseqüència de l'aïllament o les restriccions a la mobilitat ", ha dit el secretari del Grup d'estudi de Trastorns del Moviment de la SEN i principal autor de l'estudi, Diego Santos.





Per tant, prossegueix, la investigació apunta que els pacients espanyols van percebre la pandèmia amb preocupació i responsabilitat, però més de la meitat van experimentar un empitjorament dels seus símptomes durant el confinament, sofrint tremolors, rigidesa, caigudes, fluctuacions motores, discinèsies, ansietat, depressió i dolor. A més, aproximadament un de cada tres va presentar problemes cognitius i trastorns de comportament.





D'altra banda, l'estudi ha posat de manifest que durant el confinament, el 63,5 per cent dels pacients va comptar amb un cuidador principal, principalment un membre de la seva família. No obstant això, mentre que un 70 per cent dels pacients consideren que la pandèmia els ha afectat negativament i valoren l'impacte negatiu en un 6,6 (en una escala de 0 a 10), en el cas dels cuidadors, aquest impacte ascendeix al 6,9.





"Finalment assenyalar que encara que l'estudi no va ser dissenyat per determinar la prevalença de Covid-19, les dades que hem recollit suggereixen que el percentatge de pacients amb Parkinson afectats per Covid-19 podria ser bastant baix. En la nostra mostra, només un 2, 6 per cent van tenir la malaltia confirmada, dels quals només un 33 per cent va haver de ser hospitalitzat i únicament hem recollit un cas que va haver de ser ingressat en una UCI ", ha postil·lat Sants.





Per tant, emfatitza, més que la malaltia en si, ha estat el confinament, el tancament de les associacions de pacients, el distanciament social, així com els sentiments de solitud, depressió o l'estrès psicològic, que redueixen l'eficàcia dels medicaments dopaminèrgics, el que "més ha impactat en la salut" dels pacients amb Parkinson.





"Tot i que les associacions de Parkinson han fet un important esforç per mantenir el contacte amb els seus usuaris, la pandèmia ha portat al tancament temporal de moltes d'aquestes entitats, de manera que les persones afectades no han pogut continuar amb les seves teràpies de rehabilitació de manera presencial . Això, unit al confinament, ha afectat les persones amb Parkinson, no només en l'àmbit físic, sinó també emocional. Aquest estudi posa de manifest la necessitat de prendre mesures per a garantir el benestar de les persones amb Parkinson i les seves famílies ", ha tancat el president de la Federació Espanyola de Parkinson, Leopoldo Cabrera.