Un nou tractament està donant resultats prometedors per a frenar el Parkinson

Un treball liderat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i associat a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ha posat a prova en assaigs pre-clínics un nou tractament per a la malaltia de Parkinson. Els resultats preliminars són prometedors i podrien obrir el camí a noves teràpies que permetin retardar el desenvolupament de la malaltia.









Es basa en una nova molècula d'oligonucleòtids dissenyada pels mateixos investigadors per reduir la síntesi i evitar l'acumulació de la proteïna alfa-sinucleïna, un dels marcadors diferencials de l'Parkinson. El treball, liderat per Analia Bortolozzi, científica de l'CSIC i investigadora del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) al IIBB-CSIC i a l'IDIBAPS, es publica a la revista 'EBioMedicine', de 'The Lancet' .





Fa temps que es coneix que l'augment de l'expressió de la proteïna alfa-sinucleïna i la seva acumulació en algunes regions de cervell, formant els anomenats cossos de Lewy, és un senyal primerenca de la cascada de mecanismes cel·lulars que en últim terme porta a la degeneració de les neurones dopaminèrgiques. En conseqüència, en els últims anys molts tractaments en investigació van dirigits a reduir aquesta sobreexpressió d'alfa-sinucleïna utilitzant oligonucleòtids.





"El problema és que, si la reducció és excessiva en tot el cervell, el tractament té efectes secundaris nocius i tòxics, just el contrari del que s'espera", aclareix Bortolozzi. És el que passa amb alguns oligonucleòtids que s'han posat a prova. L'excés d'alfa-sinucleïna està associat al desenvolupament de Parkinson, però el seu excessiu defecte també comporta a una pèrdua de la seva funció, ja que aquesta proteïna controla el procés normal de la neurotransmissió, que és necessària per a qualsevol activitat: el moviment, la memòria , l'aprenentatge o les emocions.





L'equip de Bortolozzi, en col·laboració amb científics de l'empresa biotecnològica n-Life Therapeutics, han sintetitzat una nova seqüència de oligonucleòtid contra alfa-sinucleïna combinada amb indatralina. Aquesta última és una molècula petita que té una gran afinitat per un transportador de membrana que es localitza de manera selectiva a les neurones dopaminèrgiques, de manera que el oligonucleòtid es dirigeix i actua específicament en aquestes neurones.





L'equip ha avaluat l'eficàcia del nou tractament sobre un model de ratolí modificat genèticament per sobreexpressar la forma humana de la proteïna alfa-sinucleïna i que mostra simptomatologia de Parkinson. Aquest model ha estat desenvolupat pels mateixos investigadors, amb el suport de la Fundació Michael J. Fox.





Després de quatre setmanes d'administrar la molècula per via intracerebroventricular o per via intranasal, els resultats van revelar que es redueix la síntesi excessiva i l'acumulació d'alfa-sinucleïna en les neurones dopaminèrgiques i àrees cerebrals interconnectades com l'escorça prefrontal i l'estriat, conduint a la recuperació de la transmissió normal de dopamina.





Això alleuja els dèficits en la funció de la dopamina associada a la patologia d'alfa-sinucleïna que es donen en les primeres fases de la malaltia, tot i que no hi ha pèrdua de les neurones.





Els resultats positius van animar a l'equip a avaluar l'eficàcia de l'tractament en un altre model animal, l'anatomia del cervell és més propera a la humana. Per a això van establir una col·laboració amb el doctor Jeffrey Kordower de l'Rush University Medical Center, de la Universitat de Chicago (Estats Units), on van provar la molècula en micos rhesus ancians que mostren acumulació d'alfa-sinucleïna.





Els resultats són molt encoratjadors ja que "només es redueix l'expressió d'alfa-sinucleïna en les neurones dopaminèrgiques del cervell mitjà, sense mostrar toxicitat", afirma Rubén Pavia-Collado, segon autor de la feina.





Els propers passos de la investigació, detalla Bortolozzi, són optimitzar la molècula per augmentar la potència i durada de l'efecte després de l'administració intranasal. Es tractaria, expliquen els científics, de donar aquesta molècula de manera transitòria el temps suficient per reduir la síntesi d'alfa-sinucleïna i, després, administrar-la en combinació amb altres tractaments.





Per malalties com el Parkinson, l'acumulació de la proteïna alfa-sinucleïna pot donar-se durant dècades abans que els símptomes de la malaltia es facin visibles. Aquest nou tractament amb oligonucleòtid, destaquen els investigadors, ofereix una estratègia d'intervenció primerenca per retardar la progressió de l'Parkinson.





Podria aplicar-se en conjunt amb els assajos d'immunoteràpia actuals dirigits a eliminar l'excés de la proteïna alfa-sinucleïna del cervell, o aquells tractaments amb agents antiagregació per evitar la formació d'espècies tòxiques d'alt pes molecular de la mateixa proteïna.