Més de la meitat de les víctimes d'aturada cardíaca tenen símptomes dues setmanes abans

El 58 per cent de les persones amb aturada cardíaca sobtat busquen ajuda mèdica durant les dues setmanes prèvies a l'esdeveniment, segons una investigació presentada aquest dimarts al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia (ESC, per les sigles en anglès).













L'atur cardíac extrahospitalari és la tercera causa de mort al món. L'aturada cardíaca és letal en qüestió de minuts si no es tracta i s'estima que, de mitjana, menys del 10 per cent de les víctimes sobreviuen.





"L'elevada mortalitat per aturada cardíaca a la comunitat posa en relleu la necessitat d'identificar les persones en situació de risc. Això és molt desafiant ja que es consideren esdeveniments sobtats i inesperats. Però el nostre estudi indica que els pacients es van sentir malament en els dies previs a l'aturada cardíaca ", explica la líder de l'estudi, Nertila Zylyftari, de l'Hospital Universitari de Copenhaguen Herlev i Gentofte a Hellerup (Dinamarca).





Estudis previs han reportat que alguns pacients van tenir símptomes com falta d'alè, malestar al pit i palpitacions abans d'una aturada cardíaca i van contactar a el sistema de salut. Però hi ha poca informació sobre quan i on van ocórrer aquests contactes.





Aquest estudi va investigar els contactes amb els metges de capçalera i els hospitals en l'any anterior a una aturada cardíaca. Per tenir una idea de si hi havia alguna variació al llarg de l'any, els investigadors van examinar cada setmana per separat. En altres paraules, quina proporció de pacients van contactar amb un metge de capçalera o hospital 52 setmanes abans de l'atur, 51 setmanes abans, i així successivament, fins a una setmana abans.





Els investigadors van utilitzar el Registre Danès de Paros Cardíacs per identificar tots els residents que van patir una aturada cardíaca fora de l'hospital a Dinamarca entre 2001 i 2014. Utilitzant el número de registre civil únic assignat a tots els ciutadans danesos, els investigadors van vincular la informació de diversos registres administratius nacionals, incloses les dates dels contactes del metge de capçalera i de l'hospital.





Un total de 28.955 persones van patir una aturada cardíaca fora de l'hospital durant el període d'estudi de 14 anys. L'edat mitjana de les víctimes era de 72 anys i el 67 per cent eren homes. Per comparar els resultats dels pacients amb aturada cardíaca amb la població general de Dinamarca, cada pacient va ser aparellat per edat i sexe amb nou persones de públic en general.





Cada setmana durant l'any anterior a l'aturada cardíaca, el percentatge de pacients en contacte amb el seu metge de capçalera va ser relativament constant (26%), fins a dues setmanes abans quan es va elevar a el 54 per cent. Cada setmana durant aquest mateix any, només el 14% de les persones de la població aparellada va contactar amb el seu metge de capçalera.





Pel que fa als contactes amb l'hospital en l'any anterior a l'arrest, aquests van ser relativament constants durant els primers sis mesos. Cada setmana durant aquests sis mesos, al voltant de el 3 per cent dels pacients van contactar amb un hospital. Els contactes setmanals van augmentar gradualment durant els següents sis mesos, arribant al seu punt màxim dues setmanes abans de la detenció, quan el 6,8 per cent dels pacients van contactar amb un hospital. Cada setmana durant aquest mateix any, només el 2 per cent de les persones de la població aparellada va contactar amb un hospital.





"Fins on sabem, aquest va ser el primer estudi que va avaluar els intents de les víctimes d'aturada cardíaca d'obtenir ajuda tant dels metges de capçalera com dels hospitals durant l'any anterior a l'esdeveniment i els va comparar amb la població general. Mostrem que la proporció de pacients que van contactar amb els metges i hospitals ha estat més gran cada setmana durant l'any abans de l'esdeveniment en comparació amb la població aparellada en el mateix any. va ser sorprenent veure que en les dues setmanes prèvies a l'aturada cardíaca va haver un augment de contactes especialment amb seu propi metge ", detalla Zylyftari.





En una anàlisi separat, els investigadors van examinar tots els contactes realitzats amb el sistema de salut (ja sigui amb el metge de capçalera, l'hospital o ambdós) durant el període de dues setmanes prèvies a l'aturada cardíaca. Això va mostrar que el 58 per cent dels pacients amb aturada cardíaca havien contactat amb el sistema de salut en comparació amb el 26 per cent de la població aparellada.





No es va recollir informació sobre les raons per les quals els pacients d'aturada cardíaca van buscar consell mèdic. Però les dades mostren que d'aquells que es van comunicar amb el seu metge de capçalera durant les dues setmanes prèvies a l'esdeveniment, el 72 per cent ho va fer per telèfon o correu electrònic i el 43 per cent va tenir una consulta cara a cara. (Alguns van fer les dues coses, de manera que el total supera el 100%.) Mentrestant, el 25 per cent dels pacients d'aturada cardíaca que van visitar l'hospital durant les dues setmanes anteriors a l'esdeveniment tenien malalties cardiovasculars.