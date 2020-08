El MMS no és cap miracle: els metges asseguren que posa en perill la salut dels pacients amb COVID-19

L'Observatori de la Prescripció de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha emès un informe en relació a l'ús de productes de diòxid de clor (anomenat MMS per les sigles en anglès que signifiquen 'Suplement mineral miraculós') per al tractament de la COVID- 19, en el qual es conclou que "no són segurs ni eficaços per a cap ús", incloent el tractament per coronavirus.













Davant les declaracions realitzades en les últimes dates per metges que componen el COMUSAV en què asseguren que el diòxid de clor acaba amb el coronavirus, l'Observatori de la Prescripció de l'Organització Mèdica Col·legial ha procedit a l'elaboració d'un informe per tal de valorar aquestes afirmacions.





En aquest document es posa de manifest que el MMS "posa en perill la salut del pacient en les dosis i mètodes esmentats, per la qual cosa es desaconsella el seu ús en tractaments per tal de tractar i eliminar la COVID-19".





"Aquest informe deixa clar que el diòxid de clor no cura i que no existeix evidència científica que avali la seva eficàcia i seguretat, per la qual cosa es tracta d'una substància nociva per a la salut", ha ressaltat el coordinador de l'Observatori, Pedro Hidalgo. A més, ha destacat la rellevància de vetllar per la seguretat del pacient, un compromís que la professió mèdica porta a terme, entre altres accions, a través aquest Observatori de l'Organització Mèdica Col·legial.





L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent de el Ministeri de Sanitat, va tenir coneixement de la comercialització a través d'Internet (aquest producte no es va comercialitzar a través de canals farmacèutics) d'un producte anomenat MMS que consisteix en una composició de clorit de sòdic.





Es va presentar en el passat com un producte d'ús terapèutic i preventiu de malalties de tota mena sense haver estat autoritzat per part de l'AEMPS, sent per tant, la seva presència al mercat il·legal. Aquest producte quan es consumeix seguint les indicacions del fabricant produeix efectes adversos que poden ser greus.



Atès l'anterior, la AEMPS va resoldre "ordenar que es procedeixi a la retirada del mercat de tots els exemplars de l'esmentat producte".