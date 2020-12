Més de 170.000 llars amb menors han patit talls de subministraments bàsics durant la pandèmia

Save the Children alerta de nou sobre els greus impactes socials i econòmics de la pandèmia entre la infància més vulnerable. Més de 170.000 llars amb nens i nenes a càrrec han patit talls de subministraments bàsics com a conseqüència de la pandèmia, segons les dades de l'enquesta "L'impacte de la pandèmia en els nens i nenes més vulnerables". A més, més de la meitat de les llars amb nens i nenes en pobresa severa té problemes per fer front a les despeses d'alimentació a nivell familiar. L'organització ha presentat avui en roda de premsa virtual els resultats de l'enquesta dins de la seva campanya #FamiliasSinNavidad, amb el focus en visibilitzar les dificultats a què s'enfronten les famílies més vulnerables de cara a aquest període festiu.





L'enquesta, elaborada per la consultora GAD3, també revela que la pandèmia està afectant greument a les famílies més pobres -ingressos inferiors a 900 euros- amb menors a càrrec: el 85% d'aquestes llars ha vist caure el seu nivell d'ingressos, enfront del 35% de les llars sense fills, i un 57% s'han vist castigades per la pèrdua d'ocupació. "Després de 12 anys treballant com a cambrera de pis, he perdut la feina per la pandèmia i no vaig poder seguir pagant el lloguer. Ara comparteixo pis amb una amiga ", explica Maricela de 39 anys que viu a Barcelona amb la seva filla de 6 anys, en un dels testimonis recollits per l'organització.





"Aquesta enquesta ens torna a demostrar que la infància és la que més està patint els impactes de la pandèmia. Són especialment preocupants els talls de subministraments bàsics a les llars d'aquests nens i nenes, i veiem que l'Ingrés Mínim Vital no està sent capaç de donar resposta a les diverses situacions d'emergència social que estem veient ", assenyala Andrés Conde, director general de Save the Children. L'enquesta mostra que només una llar de cada tres dels que ho han sol·licitat (31%) ha tingut accés a l'Ingrés Mínim Vital.





UN NADAL DIFERENTS





A més, l'enquesta mostra que aquest Nadal seran molt diferents per a molts nens i nenes. Aquest any, 4 de cada 10 famílies tindran dificultats per comprar regals aquest Nadal i un 35% per celebrar un dinar o sopar especial. A més, en 1 de cada 3 llars amb nens i nenes tindran dificultats per comprar roba d'abric per a l'hivern.





"Els resultats de l'enquesta deixen clar que els esforços de la recuperació econòmica i social han de concentrar-se en les persones més vulnerables, entre les quals es troben les famílies amb nens i nenes. Resulta essencial accelerar el desplegament de l'IMV perquè arribi amb urgència a aquelles persones que puguin beneficiar-se i recuperar la prestació per fill a càrrec, una ajuda essencial per a moltes llars vulnerables ", conclou Comte.





LLUITAR CONTRA LA POBRESA INFANTIL





Per lluitar contra la pobresa infantil, Save the Children demana canvis en els criteris d'accés de l'IMV ja que perfils vulnerables com les famílies que estan en situació d'irregularitat o joves extutelats es queden actualment fora d'aquest ajut. També consideren fonamental igualar la prestació, al menys amb el llindar de pobresa severa. Això suposaria un cost de 320 milions d'euros i faria de l'IMV un instrument més efectiu de lluita contra la pobresa.





D'altra banda, l'organització reclama la necessitat que hi hagi una ajuda no contributiva a la criança. En aquest sentit, demanen la recuperació de la prestació per fill a càrrec, l'única ajuda no contributiva a la criança que hi ha al nostre país. Així mateix, per garantir un accés digne al subministrament energètic per part de totes les famílies amb fills i filles en situació de vulnerabilitat, demana que es trobin fórmules més flexibles d'accés a l'abonament social, així com la prohibició de talls de subministrament.