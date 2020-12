Brussel·les autoritza la vacuna de Pfizer i BioNTech, la primera contra el coronavirus a la UE

La Comissió Europea ha autoritzat aquest dilluns la comercialització de la vacuna de BioNTech i Pfizer contra la Covid-19, la qual cosa permetrà que les primeres dosis comencin a distribuir-se en els Estats membre aquest dissabte i comencin les campanyes de vacunació un dia després, diumenge 27 de desembre.





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen





La decisió de Brussel·les es produeix hores després que l'Agència Europa del Medicament (EMA) hagi publicat la seva recomanació favorable després de comprovar la seguretat i eficàcia de la vacuna i que compleix les normes de qualitat necessàries.





Així ho ha anunciat en una declaració sense preguntes la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha destacat que el dictamen de l'EMA es basa en una avaluació "exhaustiva" de la seguretat, eficàcia i qualitat del producte i que la decisió d'autoritzar la seva posada al mercat europeu ha estat ratificada pels Estats membre.





L'Executiu comunitari ja havia informat que escurçaria tots els procediments per concedir una l'autorització per a la comercialització de la vacuna en tot just uns dies, quan el procés normalment requereix 67 dies.





"Com es va prometre la vacuna estarà disponible per a tots els Estats membre al mateix temps, sota les mateixes condicions", ha apuntat Von der Leyen, després de precisar que les primeres dosis sortiran "en els pròxims dies" des de Bèlgica, on es produeixen cap a la resta de països de la UE.





Així, la cap de l'Executiu comunitari ha destacat que la primera vacuna que rep el permís per a la seva comercialització en el mercat únic és "un veritable producte de la innovació europea".





"És una molt bona forma d'acabar aquest any difícil i poder per fi començar a passar la pàgina de la Covid-19", ha confiat la política alemanya, que ha celebrat que la majoria d'Estats membre s'hagin posat d'acord per iniciar les seves campanyes de vacunació entre el 27 i el 29 de desembre.





Els lliuraments continuaran al desembre i de "forma setmanal constant durant els mesos següents", segons ha indicat la Comissió Europea en un comunicat, que estima que el repartiment dels 200 milions de dosis es completi al setembre de 2021.





Von der Leyen també ha recordat que la de BioNTech i Pfizer no és l'única vacuna que examina l'EMA per a la seva autorització condicional, de manera que en pròximes dates hi haurà altres en el mercat "si demostren que són segures i eficaces".





La propera opinió de l'agència europea sobre una candidata a vacuna contra la coronavirus està prevista per al 6 de gener i serà sobre la de laboratori Moderna.