Catalunya començarà a vacunar a les residències sense cap infectat el dia 27

La vacunació del coronavirus començarà aquest diumenge a Catalunya en les 1.408 residències del territori, i arribaran al voltant de 200.000 dosis que es destinaran tant a residents com a treballadors, que en total són al voltant de 104.000 persones, ha explicat la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas.





En una entrevista aquest dimarts a TV3, Cabezas ha explicat que encara no han arribat les dosis i, quan arribin, estaran protegides per un dispositiu dels Mossos d'Esquadra, que custodiaran les seus en què s'emmagatzemin les vacunes.





Ha assegurat que la previsió és que durant el primer trimestre de 2021 es realitzi la primera etapa de vacunació, en la qual estan inclosos les persones de les residències, els professionals sanitaris i les persones dependents que viuen a casa, i que sumen un total de 450.000 persones vacunades fins a Setmana Santa, amb 900.000 dosis.





Cada setmana aniran arribant més vacunes a Catalunya, que s'aniran repartides en les 26 seus de vacunació, i Cabezas ha concretat que hi haurà una reserva de vacunes que es quedaran al Banc de Sang i Teixits, perquè si alguna seu avança més ràpid vacunant pugui usar les de la reserva.





La vacunació començarà a realitzar-se en residències sense cap persona infectada amb coronavirus i s'esperarà per a les que tinguin brots actius, i els equips faran dues visites a les residències, per vacunar les persones que estiguessin infectades amb Covid-19 a la primera visita.





Ha assegurat que hi haurà una primera persona que la rebi com al Regne Unit: "Volem que sigui una persona gran, com Margaret o William. Són capaços d'explicar que ho fan per ells però també per la resta de persones", ha destacat Cabezas.