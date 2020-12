La policia deté un menor per fabricar bitllets falsos i donar cursos per ensenyar el seu mètode

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un menor per presumptament fabricar bitllets falsos de 10, 20 i 50 euros i vendre'ls per Internet a Espanya, Portugal i Regne Unit.





El menor vivia en una ciutat propera a Barcelona i segons el centre d'anàlisi del Banc d'Espanya es tracta "d'una falsificació de molt bona qualitat" que va qualificar de perillosa donada la dificultat d'identificar-los, ha explicat el cos policial en un comunicat aquest dimarts .





La policia manté la investigació oberta i preveu més detencions a Espanya i països propers per aquest cas, que es va començar a investigar a l'octubre al detectar en xarxes socials un perfil privat amb el títol 'Venc bitllets falsos': tenia més de 2.000 seguidors i exhibia vídeos i fotos dels bitllets falsificats.





A l'identificar el sospitós, la policia va comprovar que "tenia granis ingressos de diners de diferents persones", suposadament compradors dels bitllets falsos.





El menor "fins i tot donava cursos per realitzar les falsificacions" i ensenyava portals on comprar el material necessari per fer els bitllets.





Al registrar casa -Vivia amb els seus pares i la seva germana, la policia va trobar "número material per a la falsificació com bandes hologràfiques, stickers i cartutxos de tinta", material informàtic i un llistat de noms i adreces amb l'anotació de les quantitats enviades a cada un.