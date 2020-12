Espanya es gastarà més de 1.000 milions d'euros en les vacunes contra la Covid-19

El Govern d'Espanya té previst gastar-se al voltant de 1.000 milions d'euros en la compra de vacunes contra la Covid-19. No obstant això, gràcies al fet que la compra es fa a través de la Unió Europea i que aquesta s'ha compromès a adquirir centenars de milions de vacunes, la despesa està per sota del preu que demanen les empreses que han desenvolupat aquesta vacuna.





Les xifres d'aquest tipus de contractes són, habitualment, confidencials. De fet, des de la Unió Europea no s'ha volgut fer públiques les quantitats que tant en conjunt com cada govern individualment s'han compromès a pagar per fer-se amb dosis suficients per vacunar tota la seva població. I això malgrat que han estat molts els eurodiputats que han demanat a la Comissió Europea que faci públic la despesa que suposarà vacunar tota la població, però aquesta s'ha negat argumentant que les clàusules de confidencialitat s'ho impedien.





No obstant això, un error d'una membre del govern belga ha permès esbrinar la quantitat d'unitats que cada govern de la UE ha demanat per vacunar els seus ciutadans. I, a més, també va publicar per error el cost de cadascuna de les vacunes, farmacèutica per farmacèutica, tant els preus oficials de venda com el preu que ha aconseguit negociar la Unió Europea.





Així, s'ha pogut saber que el preu de cada unitat de les vacunes de BioNtech / Pfizer és de 16,5 euros, encara que als europeus ens costés una mica menys, 12 euros. Les més assequible és la d'Oxford / AstraZeneca, amb un preu de mercat de 2,9 euros i un cost per als països europeus de 1,78 euros. La més cara és la de Moderna, que té un cost per unitat de 25,7 dòlars, que als europeus es rebaixa fins als 18 dòlars. Les altres són força més assequibles. La de Johnson & Johnson, passa de 10,4 dòlars a 8,50 per a la UE; La de Sanofi / GSK, de 10 euros a 7,56 euros. L'única en la qual no hi ha hagut rebaixa és en la de CureVac, que té un cost fix de 10 euros.





VACUNES DEMANDADES

Espanya s'ha compromès a adquirir 126 milions de dosis entre les diverses empreses que han desenvolupat la vacuna, distribuïdes de la següent manera: 31,5 milions de dosis d'AstraZeneca, idèntica quantitat deSanofi / GSK, 23,6 milions de Curevac, 21 milions de Johnson & Johnson, 10,5 milions de Pfizer / BioNTech i 8,4 milions d'Moderna. En total, 126,5 milions de dosis.





Tenint en compte el preu establert per cada laboratori farmacèutic, el preu que invertirà el Govern espanyol en la compra de totes les dosis que ha reservat puja a uns 1.051 milions d'euros, quantitat que hagués suposat una despesa de més de 1.300 milions si el Govern espanyol hagués negociat en solitari.