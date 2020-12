Les vacunes i proves de la Covid-19 estaran exemptes d'IVA fins al 2023

Els governs de la Unió Europea han aprovat una modificació de les normes comunes sobre l'IVA perquè la venda de vacunes i proves de la Covid-19 puguin estar exemptes del pagament d'aquest gravamen fins al 31 de desembre de 2022.





Fins ara, els Estats membres podien aplicar un IVA reduït a la venda de vacunes, però no un tipus zero. Les proves de la Covid-19, per la seva banda, no es podien beneficiar tan sols d'un tipus reduït d'aquest impost.





Però els socis europeus han aprovat la proposta legislativa que la Comissió Europea va posar damunt de la seva taula a final d'octubre dins d'una estratègia més àmplia per combatre amb més eficàcia la pandèmia de coronavirus.





D'aquesta manera, els Estats membres podran a partir d'ara aplicar un tipus zero o reduït de l'IVA tant a les vacunes com als kit de proves per detectar la Covid-19. Es tracta d'una modificació a les normes d'aquest impost però amb caràcter temporal, ja que estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2022.





En qualsevol cas, aquesta possibilitat de cobrir únicament les vacunes que hagin estat autoritzades per la Comissió Europea o per un Estat membre de forma individual i les proves de diagnòstic que compleixin amb els estàndards de la legislació comunitària.





El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha celebrat que els Vint hagin adoptat la proposta de l'executiu comunitari, que permetrà que vacunes i test siguin adquirides "lliures d'IVA" a tota la UE. "El desplegament exitós de les vacunes és vital perquè Europa surti de l'ombra de la pandèmia, serà la prioritat número u en els pròxims mesos", ha subratllat el comissari italià, responsable també de la cartera de Fiscalitat a Brussel·les.