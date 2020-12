Detingut per maltractar de manera salvatge i enverinar amb gasolina als seus propis gossos

La Policia Nacional ha detingut un home de 40 anys d'edat per un presumpte delicte de maltractament animal i un altre de resistència a agent de l'autoritat en l'assentament barraquista d'El Vacie, a Sevilla capital.

El detingut va arribar a tenir cinc gossos en una parcel·la de la seva propietat, lligats gairebé sense poder-se moure, en un lamentable estat d'inanició i deshidratació i amb nombroses ferides per tot el cos.





Quan va ser requerit pels agents l'home va enfrontar violentament a ells aconseguint fugir i amagar-se en l'interior d'una barraca, recolzat per una multitud de persones que sota amenaces pretenien repel·lir l'acció policial, segons informa en un comunicat Un dels cadells de llebrer va morir tan sols un dia després de ser rescatat.





El passat 24 de novembre es va posar en coneixement de la comissaria de Districte de Macarena que existia una família en el citat assentament barraquista que es dedicava a la cria de gossos de diferents races als quals després usaven "per apostar en baralles il·legals i fins i tot utilitzaven sense cap tipus d'escrúpols com espàrring en aquest tipus combats ".





Els agents van localitzar dos cadells, un raça llebrer i un altre de raça bullterrier, "gairebé moribunds, amagats entre uns arbustos, amb múltiples ferides i completament coberts de gasolina". Un cop van aconseguir posar fora de perill als dos animals dins de el vehicle policial, van contactar amb el servei zoosanitari qui procedir al seu trasllat perquè poguessin ser atesos per un veterinari ja que al sembla, la cria de llebrer a la qual se li va posar el nom de 'Boira', presentava un greu estat d'hipotèrmia i patia un estat de xoc a causa d'un possible enverinament.





Només un dia després de ser salvada i "tot i l'esforç i obstinació per part dels policies, així com de l'associació especialista en llebrers Fundació Benjamí Mehnert, aquesta cadell de llebrer no va aconseguir sobreviure a la severa intoxicació per carburant" que havia patit .





Tres llebrers més van ser rescatats en els dies posteriors. Fruit de les investigacions dutes a terme per a la identificació de l'amo dels animals, els agents van descobrir que hi havia més animals a la mateixa situació de maltractament i poden localitzar-los en una parcel·la dins de l'esmentat assentament, per la qual cosa van tornar per segona vegada a el lloc per procedir al seu immediat rescat.





Allà van trobar tres més llebrers en molt males condicions i ferits per la qual cosa van procedir a la seva immediata intervenció, així com a la detenció de l'amo dels gossos el qual presente forta resistència motiu pel qual va ser arrestat per un delicte de maltractament animal i d'un altre delicte de resistència a agent de l'autoritat.