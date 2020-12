Els ciutadans catalans ja poden demanar el vot per correu per a les pròximes eleccions

La ciutadania de Catalunya ja pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions a Parlament previstes per al 14 de febrer, i podran demanar-fins al dia 4 de febrer a través del certificat d'inscripció en el cens electoral de Catalunya.













Segons un comunicat de Correus d'aquest dimarts, l'obtenció d'aquest certificat és "requisit imprescindible per poder emetre el vot per correspondència" i pot sol·licitar-se per via telemàtica a través de web de Correus o presencialment a qualsevol oficina de Correus d'Espanya.





Amb la modalitat web, es pot sol·licitar el vot a través del portal de Correus i s'haurà d'acreditar la identitat amb la signatura electrònica i "acceptant-se com sistemes d'identificació vàlids els certificats de persona física reconeguts pel Ministeri d'Indústria --inclosos els certificats IDCAT i T-CAT emesos per l'Autoritat de Certificació CATCert-- "i el DNI electrònic.





D'altra banda, la sol·licitud de vot per correu pot realitzar-se en totes les oficines de Correus i s'ha de fer personalment, "excepte en cas de malaltia o discapacitat" --acreditada mitjançant certificació mèdica--; els interessats han d'acreditar la seva identitat presentant el DNI o carnet de conduir originals i per evitar esperes poden sol·licitar cita prèvia amb dia i hora.





Correus lliurarà les sol·licituds rebudes en les Delegacions Provincials corresponents de l'Oficina del cens electoral, els que enviaran als sol·licitants, entre el 25 de gener i el 7 de febrer, la documentació necessària per exercir el vot per correu.