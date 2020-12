Catalunya és la comunitat autònoma que més triga a pagar als proveïdors

Catalunya i Madrid s'han convertit en les comunitats autònomes amb major Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) al mes d'octubre, registrant la primera un total de 44,19 dies, i la segona 41,50 dies.









El Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) de les comunitats autònomes es va situar a l'octubre en 33,17 dies, el que suposa una reducció del 4,6% pel que fa al mes anterior. El PMP de l'Administració Central es xifra en el desè mes de l'any en 30,59 dies, 4,88 dies menys que al setembre. Les entitats locals tenien un termini de pagament a proveïdors de 68,42 dies a l'octubre, fet que suposa un descens de 5,29 dies en relació amb el mes anterior, mentre que el PMP registrat en els Fons de la Seguretat Social a l'octubre es situa en 14,29 dies.





A les comunitats autònomes, el període mitjà de pagament a proveïdors se situa a l'octubre a 33,17 dies, de manera que es redueix en 1,6 dies respecte al mes anterior, suposant una disminució del 4,6%. Però en el cas de Catalunya, no aconsegueix reduir el PMP.





En relació a la composició del PMP, la ràtio d'operacions pagades se situa en 26,58 dies i la d'operació pendents de pagament en 40,78 dies. Això suposa un increment de 0,19 dies respecte a les operacions pagades, i una baixada de 3,61 dies a la ràtio d'operacions pendents de pagament, respecte al mes anterior.





















Deute comercial

L'import del deute comercial ascendeix a 4.486,08 milions d'euros, equivalent al 0,41% del PIB nacional. Això suposa un increment de 273.740.000 d'euros pel que fa al mes anterior.





Com ha passat en mesos anteriors, l'evolució del PMP i del deute comercial estan relacionades amb l'augment de la tramitació de les operacions de naturalesa comercial, especialment en l'àmbit sanitari, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. Les operacions comercials de naturalesa sanitària generades entre març i octubre s'han incrementat respecte al mateix període de 2019 en un 12,04%.





Tenint en compte l'augment del volum d'operacions tramitades, per contenir el deute comercial i el PMP ha estat bàsic l'increment del volum de pagaments efectuats pel conjunt de comunitats autònomes. D'aquesta manera, els pagaments fets en els vuit últims mesos han ascendit a 39.020,43 milions d'euros (25.945,09 milions en l'àmbit sanitari), xifra que suposa un increment del 6,99% (12,82% en l'àmbit sanitari ) pel que fa al mateix període del l'any anterior.





Per facilitar els pagaments a les CCAA, destaca la tramitació dels fons destinats a cobrir necessitats de finançament derivades de la desviació de l'objectiu de dèficit de 2019 pendents de finançar a través dels compartiments de l'FLA i Facilitat Financera.





Dels 4.152.000 aprovats en conjunt, abans d'octubre es van destinar 4.056,54 milions d'euros a pagaments directes a proveïdors i altres creditors. A més, han estat determinants les mesures de liquiditat adoptades per l'Estat per fer front a l'impacte de la crisi sanitària generada per la COVID-19. D'aquesta manera, per a les comunitats autònomes de règim comú cal destacar, tant l'abonament en els mesos de març i abril d'una quantia global de 2.862,55 milions d'euros corresponents a l'actualització de les entregues a compte del sistema de finançament, i el major import anticipat en relació a la liquidació del sistema de finançament que es va practicar al juliol, que va aconseguir una quantia de 3.657,02 milions d'euros.





Dades de les corporacions locals

Les entitats de cessió presenten a l'octubre un període mitjà de pagament a proveïdors de 68,42 dies, el que suposa, davant de setembre de 2020, una disminució de 5,29 dies.





La dada de mitjana del subsector està calculada d'acord amb la mateixa metodologia establerta per a cada corporació local a nivell individual, és a dir, que es ponderen els dies en funció del volum de deute de cada entitat, de manera que en el càlcul del PMP tenen més pes aquelles entitats amb major endeutament amb els proveïdors. Si no s'utilitzés aquest mètode, la mitjana simple dels PMP individuals mostra una dada de 37,11 dies, allunyat dels 68,42 dies resultants d'aplicar la metodologia com si el subsector fos una sola entitat. A més, de les 146 entitats que han presentat informació, 117 compleixen amb el període mitjà de pagament a l'octubre, de manera que el 80,13% presenten en aquest mes un PMP igual o inferior a 30 dies.





Si no es tenen en compte les entitats amb un PMP excessiu (superior a 60 dies), i que representen un 10,27% de les entitats que presenten informació del subsector, el període mitjà de pagament se situa en els 21,50 dies. De les principals ciutats, la pràctica totalitat rebaixen la dada de PMP respecte al setembre, de tal manera que dues ciutats a l'octubre presenten un PMP superior a 30 dies, i una d'elles, supera els 60 dies.