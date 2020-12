Enfront de la triple crisi Covid-19, un pressupost metropolità que prima les polítiques socials, la reactivació econòmica i la transició energètica

L'AMB que compta amb el tercer pressupost més gran de les institucions públiques catalanes, per al 2021 ha decidit prioritzar les actuacions de caràcter social i ambiental





Amb un pressupost consolidat actual de més de dos mil milions d'euros (2.230,8 ME) creixent pel que fa a l'any 2020 un 19%, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) incorpora la previsió de despeses i ingressos de les societats de les que participa, juntament amb les partides comptables de l'Institut Metropolità del Taxi, així com les de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial entre d'altres ens.





ELS PRESSUPOSTOS DE L'AMB NO VOLEN DEIXAR A NINGÚ ENRERE





Per a la presidenta de l'ens, Ada Colau, hi havia una "necessitat de tenir uns pressupostos de consens que garantissin que l'administració metropolitana treballés al 100% de les seves capacitats per a la ciutadania ja que el 2021 serà un any en què les polítiques públiques hauran de ser més sensibles que mai a l'context social i econòmic que patim derivat dels efectes de la pandèmia de la COVID-19 ".





Ada Colau: "Des de l'AMB farem front a aquesta triple crisi: sanitària, social i econòmica"









"Les administracions, i en aquest cas la metropolitana de Barcelona, hem de ser capaços de no deixar ningú enrere i per tant cosir polítiques públiques actives que ajudin, tant a les persones com als agents econòmics i socials, a recuperar-se. Hi ha sectors vitals en l'estructura econòmica de la nostra "ciutat-de-ciutats" metropolitana que caldrà ajudar a recuperar: el petit comerç i els sectors de proximitat, les pimes, els autònoms, etc. I les polítiques actives d'ocupació i de rescat a les persones són tasques en què podem i volem actuar immediatament, al costat dels trenta-sis ajuntaments inclosos en l'àmbit de l'AMB, reforçant els programes que ja executàvem i creant nous ", afirma Colau.









En paraules del vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón el pressupost de l'AMB "fa previsions de cara a uns mesos plens d'incertesa i, per tant, caldrà ajustar i reforçar aquelles àrees que ho necessitin, en funció de les necessitats".





CONGELACIÓ DE TAXES I PROTECCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA





Aquest pressupost 2021 conté objectius quantificats econòmicament des d'una previsió prudent i realista dels ingressos, tenint en compte que s'opta per la congelació o contenció extrema dels principals impostos i taxes metropolitans, però alhora es beneficia de la suspensió de les regles fiscals i la possibilitat d'obtenció de fons extraordinaris per afrontar la reconstrucció social i econòmica.





El reforç i acceleració dels programes d'inversió en infraestructures i equipaments sostenibles serà possible gràcies a la posada en marxa de el Pla de Sostenibilitat Ambiental, dotat amb 110 M € que duplica la capacitat inversora ja existent. La preparació de projectes per accedir a recursos d'altres administracions, al costat dels altres programes de suport a les activitats de promoció econòmica i de suport social, també exemplifiquen els compromisos metropolitans davant el Covid-19.













Protegir l'activitat econòmica de la metròpolis i congelar el tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus són dues de les mesures amb què l'AMB busca fer front a la pandèmia del Covid-19.





El pressupost inclou una partida necessària per executar el projecte de la C-245, el desplegament del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) i avançar en la formulació del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU).





Les dotacions per al Pla d'inversions metropolità, quantificades en 59.900.000 d'euros, concentren la major part de les inversions de l'àrea de Territori.





El territori metropolità ha patit també les greus conseqüències de la crisi provocada per la COVID-19. Aquesta ha suposat la pèrdua de llocs de treball associats als serveis, indústria i comerç, el descens dels ingressos i el poder adquisitiu de la ciutadania. A més de dificultats per fer front al pagament d'un habitatge digne, impostos, taxes i rebuts com la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus i Tribut Metropolità.





En l'àmbit de les inversions estratègiques i prioritàries d'aquest pressupost 2021, l'AMB, aposta per la reactivació de l'economia, la creació de llocs de treball on el programa ApropAMB i un Pla de suport a les polítiques socials municipals seran vitals perquè des de el local s'atenguin les necessitats actuals.





EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ





I tot això sense oblidar els seus objectius estratègics com l'adaptació i mitigació de l'emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica. L'AMB ha impulsat noves línies d'actuació en matèria social, com el Pla d'inversions, o els diferents plans d'ajudes socials.













En matèria ambiental, es contempla la implementació del Programa metropolità de prevenció i gestió de residus i recursos municipals (PREMET25) i les actuacions previstes en l'Acord metropolità per al residu zero, mentre que en matèria de solidaritat l'AMB seguirà destinat el 0,7% del seu pressupost a cooperació al desenvolupament.





Cal subratllar a més l'assignació de 140.400.000 per als serveis de gestió indirecta del transport públic i els 155.700.000 que es destinaran a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l'àmbit de la mobilitat s'estimen en 44.300.000. En aquest sentit, també es treballarà per fer arribar la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana.





Tot i els efectes de la pandèmia, és important no oblidar que el medi ambient també està en situació crítica i cal mantenir viva la lluita contra l'emergència climàtica global i la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, l'AMB amb el seu pla de transició energètica busca l'abandonament progressiu de les energies fòssils en favor de les renovables. Vol implementar el màxim de mesures possible lligades a la gestió eficient de les infraestructures verdes, espais i medi natural. Pel que ha plantejat per al pressupost de 2021 una inversió en infraestructures i equipaments sostenibles i un pla de mobilitat sostenible en el marc de el nou PMMU.







183 milions es destinaran a la prevenció i gestió de residus i les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua, de 104.300.000.





ACCÉS A L'HABITATGE A TRAVÉS DEL LLOGUER ASSEQUIBLE





Des de l'Àrea Metropolitana es treballa per construir habitatge públic assequible, innovadora i de qualitat en la metròpoli de Barcelona, amb l'objectiu de garantir el dret bàsic d'accés a l'habitatge. Perquè l'habitatge i l'accés a la mateixa és una de les prioritats d'aquests pressupostos 2021 a l'AMB i per això es posarà en marxa l'organisme Habitatge Metròpolis Barcelona, per promoure el lloguer assequible, i altres actuacions per a la rehabilitació d'habitatges.













Entre tant des de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) es potencia la cohesió social, disminueix els equilibris territorials i millora la qualitat de vida dels ciutadans metropolitans. L'IMPSOL és una entitat pública empresarial local dependent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i va néixer com a entitat urbanística especial en atenció al que preveu la legislació urbanística de la entorn i àmbit d'actuació. Actualment és un dels instruments amb què compta actualment l'AMB juntament amb l'operador Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i el Consorci Metropolità de l'Habitatge.





El full de ruta en matèria d'habitatge de l'AMB es regeix segons el Pla d'habitatge assequible que l'AMB va aprovar a l'abril de 2017 i que persegueix posar en venda 1.100 habitatges protegits a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.





D'ON PROVENEN DELS INGRESSOS DE L'AMB?





Els ingressos pressupostaris de l'AMB són les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució o prestació d'actuacions i serveis públics. També s'espera comptar amb participació en fons extraordinaris, provinents de les institucions estatals i europees.

























En relació als ingressos que vénen de tributs i taxes, es preveuen 124.900.000 d'euros de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i 127,2 milions d'el tribut metropolità, que es correspon amb el padró d'el tribut aprovat per 2020.





Altres fonts d'ingressos són les transferències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de 101,8 milions; finançament dels Fons Feder, de 9.360.000 i ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus de 38.830.000. En relació al finançament de el projecte de la C-245, es preveu per a executar-la un endeutament formalitzat i un retorn d'aportacions liquidades per compte dels municipis per un total de 16.890.000.