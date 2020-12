Els efectes del Covid són més severs en pacients amb obesitat

Des que va començar la pandèmia s'han deixat de banda alguns temes mèdics transversals. La doctora Nancy Babio, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) assenyala que "una alimentació adequada és essencial per evitar l'agreujament i la mort per covid-19, especialment en persones que pateixen obesitat, diabetis i malalties cardiovasculars".

















Segons diversos estudis, les persones amb excés de pes tenen un 46 % més de risc d'encomanar-se de coronavirus, un 113 % més de risc d'hospitalització per covid-19, un 74 % més de risc d'ingrés a l'UCI i el risc de mortalitat és un 48 % superior.





"En relació amb els pacients hospitalitzats per covid-19 —diu la doctora Babio— la gran majoria presenten anorèxia (és a dir, pèrdua de gana), pèrdua de pes i diversos símptomes digestius. Són persones grans, però això també s'ha vist en gent més jove i molts solen tenir alguna altra malaltia. Per prevenir o tractar la desnutrició es pot incrementar la densitat energètica i proteica de la dieta, amb poc volum d'aliments, amb un bon fraccionament (diversos àpats petits al llarg del dia) i fer-la, així mateix, més atractiva".





També és important tenir cura de l'alimentació i la ingesta dels pacients que han sortit de l'UCI i tenen grans dificultats per empassar. Hem de preparar una dieta amb una textura especial i vigilar molt el valor i l'equilibri dels aliments en aquests casos.





L'informe dels experts sobre la covid-19

Babio es fa ressò de l'informe que ha elaborat el Grup de Treball Multidisciplinari que assessora el Ministeri de Ciència i Innovació, que presideix José María Ordovás, en el qual s'afirma que "una nutrició equilibrada contribuiria a reduir la infecció i la progressió de la malaltia i a millorar la recuperació per la relació que s'estableix entre els nutrients i els efectes immunes".





La doctora Babio celebra que aquest grup assenyali clarament "que la comunitat científica ha de donar suport i comunicar el paper crucial que compleix la nutrició per mantenir la salut i reduir el risc de malalties". S'ha demostrat que la nutrició —diu l'informe— és un factor clau en les infeccions virals, a través de dècades d'investigació.





Des de fa temps Nancy Babio defensa el que posa de manifest l'informe, que cal "un esforç multidisciplinari" tant en la investigació com en el tractament de les malalties, tenint en compte els dietistes-nutricionistes. De l'informe en destaca que "la pandèmia de covid-19 ofereix noves oportunitats per informar el públic, en particular els que pertanyen a grups d'alt risc, sobre els possibles beneficis d'una bona nutrició i hàbits alimentaris saludables per salvar vides. Encara hi som a temps i ens hem de plantejar utilitzar-ho per preparar de manera adequada el nostre sistema immunològic per a les pròximes onades i, a més llarg termini, per a properes pandèmies infeccioses.





Proporcionar una bona nutrició, proteïnes i calories adequades i suplements de vitamines i minerals només pot ajudar a enrobustir el sistema immunològic i la salut en general. La bona nutrició contribueix a la salut física general i també influeix sobre la salut mental, que redunda en beneficis addicionals com l'autocura i l'activitat física.





La majoria dels hospitals no disposen de dietistes-nutricionistes

La doctora Babio considera que "el suport nutricional per als pacients hospitalitzats afectats de covid-19 és essencial i, desgraciadament, la gran majoria dels hospitals espanyols no tenen a la plantilla la figura del dietista-nutricionista, menys encara en atenció primària, que és on el 80 % de la població accedeix". Reivindica la incorporació del dietista-nutricionista a tots els hospitals d'Espanya, ja que la seva incorporació és una inversió en salut.





El coordinador de l'àrea de nutrició de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició, Francisco Botella, admet que "el suport nutricional és vital en les persones hospitalitzades" i lamenta que "en alguns hospitals la nutrició sigui una assignatura pendent. Hi ha un 40 % d'hospitals espanyols que no disposen d'equip de nutrició, una especialitat amb un potencial molt superior a molts fàrmacs a la qual es presta poca atenció".





La UE fa temps que ha considerat la importància de la nutrició

L'any 2003, divuit països membres, incloent-hi Espanya, es van comprometre en el Consell d'Europa a tenir en compte l'alimentació i l'atenció nutricional als hospitals. Aquesta resolució sobre alimentació i atenció nutricional als hospitals reconeix, entre altres aspectes, els efectes beneficiosos que un servei d'alimentació i una atenció nutricional hospitalaris adequats tenen en la recuperació dels pacients i la seva qualitat de vida.





D'altra banda, la resolució reconeixia el nombre inacceptable de pacients hospitalitzats desnodrits a Europa i el fet que la desnutrició dels pacients hospitalitzats s'associa amb estades hospitalàries més llargues, una rehabilitació prolongada, una qualitat de vida inferior i costos sanitaris innecessaris.





Així doncs, cal fer estudis que desenvolupin i validin mètodes senzills de monitoratge, que s'han d'utilitzar tant en hospitals com en centres d'atenció primària. Després d'identificar un pacient amb risc nutricional, se li ha de fer una valoració nutricional exhaustiva, i elaborar un pla de tractament que inclogui els objectius dietètics, el monitoratge de la ingesta d'aliments i del pes corporal i l'ajustament del pla de tractament.





La doctora Babio conclou que han passat 17 anys des que es va elaborar aquest informe del Consell d'Europa i als hospitals espanyols la nutrició segueix sent una assignatura pendent, mentre que des d'aleshores s'han duplicat les universitats que graduen dietistes-nutricionistes.