Els cirurgians adverteixen que el coronavirus està "desmantellant" l'activitat quirúrgica

Cirurgians de diferents especialitats han avisat que la pandèmia del Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, està "desmantellant" l'activitat quirúrgica que es realitza en els hospitals espanyols, ja que la seva tasca ha quedat "pràcticament supeditada" a la atenció dels pacients amb Covid, a la resolució d'urgències quirúrgiques i a la pràctica de consultes telemàtiques.









"El nostre treball ha passat a ser només per a atendre urgències quirúrgiques en les guàrdies, per dispensar consultes telemàtiques i per ajudar a la resta d'especialitats mèdiques contra la Covid-19. Els serveis quirúrgics han estat relegats a un últim lloc i els cirurgians hem deixat pràcticament d'operar, i difícilment les ferides quirúrgiques poden ser valorades fiablement per telemedicina ", ha dit la doctora del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Clínic Universitari Verge de l'Arrixaca de Múrcia, María Dolores Fruits.





I és que, tal com ha advertit, hi ha pacients oncològics (càncer de còlon, fetge, pàncrees o estómac) o amb altres patologies no oncològiques que amenacen seriosament la salut (obesitat o malaltia inflamatòria intestinal) que si no s'operen poden tenir greus conseqüències. Així, ha assenyalat que els gerents hospitalaris fan "el que poden", segueixen els models de predicció per no col·lapsar l'hospital, deixant llits, respiradors, quiròfans i sales de reanimació lliures per l'augment de casos positius.





"La realitat és que molts pacients en llista d'espera quirúrgica segueixen sense poder operar-se, i això és molt greu: augmenten les complicacions, empitjora el pronòstic i disminueix la supervivència dels pacients que precisen un tractament quirúrgic", ha emfatitzat.





D'altra banda, i donada la seva elevada freqüència, importància i implicacions clíniques, la doctora ha destacat el "retard o la pràctica paralització de les intervencions quirúrgiques" en pacients obesos a causa del Covid-19, més encara sabent que l'obesitat és un factor de risc independent per a malalties greus i mort per coronavirus.





Això, a més, suposa un "obstacle" més en la implementació de la cirurgia bariàtrica a Espanya. "Tot i que l'obesitat s'ha convertit en una pandèmia mundial de conseqüències més terribles que el mateix SARS-Cov-2 a mig termini, i amb costos més elevats, generalment les autoritats sanitàries s'han mostrat poc proclius a promoure el tractament quirúrgic per a l'obesitat ", ha postil·lat.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el cap de Secció de Cirurgia Esòfag Gàstrica i d'Obesitat Mòrbida de l'Hospital Clínic San Carlos (Madrid), Andrés Sánchez-Pernaute, per a qui la decisió en la major part dels centres de començar l'alentiment de l'activitat quirúrgica prohibint la cirurgia bariàtrica és "especialment dramàtica".





No obstant això, l'expert ha reconegut que no es tracta d'una mesura "inusual", atès que estan acostumats a que la primera cirurgia que se suspèn quan hi ha restricció de llits en un hospital és la bariàtrica i passa tots els anys amb l'arribada de les infeccions respiratòries hivernals.





"Generalment de forma indiscriminada s'ordena no operar a pacients amb obesitat, sense fer distincions entre ells i sense permetre als seus metges (cirurgians i endocrinòlegs) assignar prioritats en funció de les malalties associades que presenten", ha relatat l'expert.





S'estima que la cirurgia bariàtrica se situa en tercer lloc pel que fa a procediments quirúrgics més freqüents dins de la cartera de Serveis de Cirurgia General i Aparell Digestiu, només per darrere de procediments com la hernioplàstia i de la colecistectomia.





Actualment, la demora en la llista d'espera de cirurgia bariàtrica en moltes comunitats autònomes és molt superior a la d'altres procediments quirúrgics. En concret, segons una enquesta publicada per la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat (SEC) en 2018, uns 11.000 pacients podrien estar en llista d'espera per ser intervinguts d'obesitat en aquests moments.





La demora mitjana per a una intervenció des que són inclosos en aquesta llista és d'una mica més d'un any, però en algunes regions és més gran i alguns pacients arriben a haver d'esperar més de 5 anys per ser intervinguts.





"La primera conseqüència directa de la paralització de la cirurgia electiva programada que ha suposat la pandèmia de SARS-Cov-2 serà l'augment de la ja de per si llarga demora en la llista d'espera de cirurgia bariàtrica. En el meu hospital hem augmentat el temps d'espera en uns 6 mesos més per a aquest tipus d'intervencions ", ha postil·lat Fruits, per subratllar que" la cirurgia bariàtrica, tot i tractar una patologia no-oncològica, no és un tractament demorable".





DEMORES QUE COSTEN VIDES

I és que, el retard en la realització d'una cirurgia bariàtrica pot tenir importants implicacions en la qualitat de vida i en la supervivència del pacient amb obesitat mòrbida). "La pandèmia de SARS-Cov-2 i la cancel·lació o demora de les cirurgies electives ha contribuït a empitjorar sensiblement la situació dels pacients pendents d'una cirurgia bariàtrica", ha asseverat Sánchez-Pernaute.





Dit això, ha comentat que un retard en l'inici dels programes de cirurgia bariàtrica suposarà un "increment" dels percentatges de mortalitat en llista d'espera i un augment de les comorbiditats. Així mateix, i al marge de les altes xifres de mortalitat del pacient en llista d'espera per a cirurgia bariàtrica, actualment se sap l'elevada agressivitat de la infecció que causa la Covid sobre aquestes persones, sigui pel seu excés de pes o per les patologies cardíaques, respiratòries o metabòliques associades.





"En aquest sentit, la gestió hospitalària no s'ha de reduir a la suspensió de l'activitat, sinó al desenvolupament d'alternatives ambulatòries o semi-ambulatòries per mantenir aquesta activitat quirúrgica en marges de seguretat. En cas contrari, molts dels pacients subsidiaris de sotmetre a una cirurgia per obesitat o malalties metabòliques no seran intervinguts mai", ha relatat Sánchez-Pernaute.





A més, tal com ha postil·lat la doctora Fruits, els equips multidisciplinaris per al tractament de l'obesitat s'enfrontaran pròximament a pacients amb més patologies i amb més probabilitat de complicacions postquirúrgiques, per la qual cosa es recomana a hores d'ara prioritzar la intervenció quirúrgica en aquells pacients en què la demora pugui suposar un major risc o deteriorament.





De la mateixa manera, els experts han avisat que a nivell psicològic, la llarga espera i la incertesa que causa la prolongació de la demora en la intervenció fa que els pacients candidats a cirurgia bariàtrica l'augment d'estrès, ansietat i frustració enfront del procés . A més, la demora en l'atenció quirúrgica d'aquests pacients també pot tenir un negatiu impacte psicosocial.





"El retard en l'accés als tractaments quirúrgics bariàtrics tindrà també un impacte a l'hora d'iniciar o reprendre l'activitat laboral, podent crear importants bretxes psicosocials en les que de nou aquest serà un dels col·lectius més perjudicats", ha tancat la doctora .