Científics demanen augmentar la inversió pública i privada per a la investigació del càncer

Científics reunits en la trobada 'Una nova era per a la investigació del càncer: cap a la implicació de tota la societat', organitzat pel Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) amb motiu del Dia Mundial de la Recerca del Càncer, han demanat augmentar els recursos per a la investigació del càncer i agilitzar els processos perquè els resultats de les investigacions arribin abans al pacient.









"La inversió en ciència, encara que hagi augmentat tímidament en els últims pressupostos, ni tan sols està en els nivells anteriors a 2010, abans que comencés a notar-se la crisi econòmica. Les retallades en ciència han destruït molta ciència i molta capacitat d'atraure talent" , ha afirmat en la trobada la directora del CNIO i cap de Grup de Telòmers i Telomerasa del Centre, Maria Blasco.





Així mateix, el cap de la Unitat d'Investigació Clínica de Càncer de Pulmó H12O-CNIO i cap de Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre, Luis Paz-Ares, ha assenyalat que la societat ha de aixecar-se contra aquesta situació, avisant que cal estar vigilants amb les promeses que es fan des de la política.





"Invertim poquíssim en la investigació del càncer respecte als països del nostre entorn, menys de la meitat que França i menys de la tercera part que Alemanya. El càncer és un problema de salut pública de primer ordre que afecta moltes famílies", ha postil·lat el doctor.





L'altre aspecte destacat durant la trobada ha estat la necessitat d'"accelerar els processos". Així, segons el parer de Blasco, és "fonamental" que no passi tant de temps entre el descobriment bàsic i el fàrmac. "Aquest és el nostre repte més immediat perquè la investigació sempre va per davant dels tractaments", ha destacat.





A més, amb la pandèmia de la COVID-19, la situació s'ha agreujat, ja que, tal com ha detallat Pau-Llauris s'han endarrerit els programes d'assajos clínics i s'han reduït a la meitat els diagnòstics de càncer en nombrosos països . En aquest sentit, la directora del CNIO ha destacat "la fragilitat de la civilització humana".





Així mateix, Blasco ha recordat la importància d'incidir en la investigació sobre la metàstasi i la necessitat d'agilitar la transferència dels resultats de les investigacions bàsiques als resultats clínics i, per tant, als pacients.





D'altra banda, el professor titular de Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia de la Universitat d'Alacant, considerat el pare de la tècnica d'edició genètica CRISPR, Francis Mojica, ha impartit la conferència magistral 'Resolent enigmes, combatent malalties, delectant-nos amb CRISPR '.





En concret, l'expert ha exposat com pot ajudar l'edició de gens a tractar el càncer de diferents maneres. "Una d'elles, tremendament útil, és la identificació de dianes terapèutiques. Un dels avantatges de CRISPR és que permet fer cribratges de tot el genoma. Hi ha 20.000 gens que codifiquen proteïnes. Es fan estudis en què es modifiquen tots els gens de aquest genoma per veure què passa i així esbrinar quins gens estan relacionats, per exemple, amb el desenvolupament de la leucèmia o amb 30 tipus de càncer diferents. i també podem veure quin és l'efecte d'eliminar la funció d'aquests gens ", ha argumentat .





Al tractar-se d'una malaltia genètica, el càncer és una de les malalties l'estudi més es beneficia d'aquesta tecnologia. "Els seus millores contínues garantiran una investigació oncològica cada vegada més sofisticada, i obren la via a futures teràpies de medicina de precisió que es dirigeixin específicament contra les cèl·lules tumorals", ha assegurat el professor.





Una altra utilitat de CRISPR és que possibilita generar models d'experimentació, models animals. "S'implanten en cucs o ratolins cèl·lules modificades amb CRISPR, per veure l'evolució d'un càncer i buscar els seus punts febles", ha exposat Mojica, per postil·lar que amb CRISPR s'ha aconseguit curar un tumor injectant les eines d'aquestes tècniques. "Amb una variant que es diu CRISPRa s'activa l'expressió de diversos gens per eliminar un tumor", ha afegit Mojica.





Durant la seva conferència ha explicat, a més, com aquestes eines faciliten l'estudi dels éssers vius d'una manera impensable en l'era pre-CRISPR, possibilitant a més donar resposta a qüestions i resoldre problemes prèviament inabordables.