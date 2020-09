Fins al 40% dels càncer es poden evitar amb hàbits de vida saludables

Els hàbits de vida saludables poden evitar fins al 40 per cent dels càncer o, fins i tot, millorar el pronòstic de la malaltia en aquelles persones que ja ho pateixen, segons ha informat la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), amb motiu del Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer.













El càncer és una patologia genètica, però també epigenètica. Contràriament a les alteracions genètiques, els canvis epigenètics són reversibles, podent ser modificats per factors ambientals, entre ells l'estil de vida i la dieta.





"El 20 per cent dels càncers té una relació directa amb l'obesitat, de manera que hem de seguir insistint que una vida activa a través del exercici físic, no fumar, evitar l'alcohol i evitar l'exposició solar sense protecció són mesures que estan a les nostres mans per reduir el risc de patir aquesta malaltia ", ha dit la oncòloga radioteràpica del Parc de Salut Mar (Barcelona), Núria Rodríguez de Déu.





Segons l'informe 'Les xifres del càncer a Espanya 2019', la incidència d'aquesta malaltia s'estima en 277.234 casos per a aquest any, un 12 per cent més que el 2015, quan la xifra de nous casos va ser de 247.000. La supervivència a Espanya segueix en ascens en les últimes dècades, situant-se aproximadament en el 53 per cent als cinc anys, una xifra similar a la dels països de l'entorn.





"Però cal matisar que el càncer és un terme molt ampli, ja que no és el mateix tractar un càncer de mama que un pulmó o un que afecti el cervell, ja que les cèl·lules en cada òrgan són diferents", ha matisat la doctora Rodríguez de Déu.





Fins i tot dins d'un mateix tumor i del mateix individu existeixen cèl·lules amb comportaments diferents davant del mateix tractament el que fa que en alguns casos persisteixin cèl·lules tumorals resistents, responsables de la recaiguda de la malaltia.





Així mateix, la representant de SEOR-GICOR ha informat d'alguns dels principals reptes de la investigació contra el càncer. Entre ells, a part de la prevenció, ha destacat els estudis dirigits a la possibilitat de detectar marcadors genètics específics del tumor mitjançant una anàlisi de sang en pacients asimptomàtics.





També, la doctora ha subratllat la Medicina personalitzada, per tractar a cada pacient en funció de les seves característiques genètiques, com un altre dels objectius claus en les investigacions i els mètodes diagnòstics menys invasius. En aquest sentit, ha al·ludit a la biòpsia líquida en la qual gràcies a una anàlisi de sang podem identificar la presència del tumor sense necessitat de la biòpsia clàssica del teixit tumoral. "Això a més ens permetria fer un seguiment estret dels pacients al llarg de la seva malaltia sense la necessitat de realitzar proves cruentes", ha postil·lat.





RADIOGENÓMICA, UN DELS GRANS REPTES EN L'ABORDATGE DEL CÀNCER

D'altra banda, Rodríguez de Déu ha informat que la radiogenòmica és un altre dels grans reptes. "El desenvolupament de tècniques d'imatge mèdica totalment digitals genera imatges d'alta qualitat que contenen una gran diversitat d'informació més enllà de l'empleada per al diagnòstic", ha dit.





Emprant algoritmes propis de la intel·ligència artificial, prossegueix, es poden analitzar nombroses imatges i extreure aquesta informació quantitativa per conèixer de forma precisa i detallada el fenotip tumoral. Pel que fa a la importància de la radioteràpia en el tractament dels tumors, l'oncòloga l'ha qualificat com un "pilar bàsic" de l'abordatge multidisciplinari del pacient oncològic.





Prova d'això és que més de la meitat dels pacients amb càncer reben radioteràpia durant el curs de la seva malaltia. "En els últims anys el desenvolupament tecnològic ens permet administrar el tractament d'una forma més segura, concentrant la dosi de radiació al tumor, protegint els òrgans sans adjacents", ha argumentat la doctora.





Això s'aconsegueix gràcies al fet que hi ha d'unitats de tractament que poden administrar la radiació de forma sincronitzada amb els moviments fisiològics dels òrgans com pot ser el moviment respiratori o el batec cardíac, i que modulen la intensitat del feix de radiació amb una reducció dràstica de la dosi a pocs mil·límetres del tumor.





A més, la doctora ha subratllat el paper que juga la protonteràpia per tractar especialment tumors pròxims a òrgans vitals que necessiten ser preservats, com els propers al tronc cerebral, a la via òptica, a la medul·la espinal, tumors de l'àrea de cap i coll, i tumors pediàtrics, encara que hi ha estudis en marxa en altres localitzacions per valorar el seu potencial benefici.





"Hem d'abandonar el concepte clàssic que la radioteràpia és només un tractament local per curar el càncer. Un dels efectes de la radioteràpia és actuar com a potenciador del sistema immune. Estem avançant en alguns tumors gràcies a la combinació de la radioteràpia amb la immunoteràpia, un dels reptes és conèixer quina és la millor seqüència per administrar aquests tractaments, quina dosi de radiació és la més adequada i quin perfil de pacients són els més beneficiats ", ha tancat l'oncòloga radioteràpica.