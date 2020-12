Militars en actiu defensen que afusellar a 26 milions "és el sentiment de molts"

Un grup de militars en actiu va recolzar les proclames de fa unes setmanes dels militars retirats, que parlaven d'un aixecament militar, consideraven a Franco "irrepetible" i defensaven que "no quedava més remei que començar a afusellar a 26 milions de fills de puta".









En un xat, els militars asseguren que "és el sentiment de molts" i justifiquen així les paraules i les accions dels militars retirats. Els militars que estan al xat són oficials i suboficials de la IX Promoció d'Artilleria, segons ha revelat el diari Público.





"Confio que en aquest xat no hi hagi cap traïdor fdlgp (hdlgp) que denunciï als seus companys en el pitjor estil chequista com aquest individu sense valors ni companyonia. Un xat privat és això privat i en el qual es pot dir el que a cadascú li vingui de gana, sense que ningú hagi d'esperar del favor ni témer de l'arbitrarietat de ningú, en ús dels seus deures i llibertats individuals, que res tenen a veure amb el respecte que com a militars guardem a la constitució i a les lleis, no com aquesta gentussa que les retorcen al seu gust per veure si de pas acaben amb la nació i el Rei", asseguren en el grup de WhatsApp.





A més, els militars critiquen l'Executiu de Pedro Sánchez en reiterades ocasions i ataquen directament al vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, de qui asseguren que, per atacar la monarquia, "qualsevol dia es trobaran amb la mà oberta".













De moment el Govern no s'ha pronunciat sobre el contingut de xat, encara que sí ho va fer sobre els comentaris de fa unes setmanes.





En aquell moment, el Departament dirigit per Margarita Robles va decidir posar en coneixement de la Fiscalia el contingut d'aquest xat, en el qual alguns dels seus membres feien al·lusió a un alçament militar o fins i tot parlaven d'afusellar a 26 milions de persones. Des del Ministeri consideren que ara s'obre un debat sobre si aquesta conversa entre militars retirats era privada o pública. Segons la seva opinió, podria considerar-se pública a causa de l'elevat nombre de persones que formaven part d'ella.





A més, Robles va mostrar en diverses ocasions el seu rebuig al contingut d'aquesta conversa, així com a les cartes signades pels militars contra el Govern, i va expressar la seva preocupació pel futur d'Espanya. La ministra denuncia també que aquestes declaracions fan mal a les Forces Armades.





D'altra banda, el ministre de Transports i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, no va voler restar importància als fets. "Donada la gravetat que suscita, no es pot frivolitzar, no es pot entendre com una astracanada, una ocurrència de gent ociosa", va assegurar en una entrevista. "No, això té certa gravetat perquè no és sinó la rèplica dels discursos que estem sentint dia a dia de la ultradreta", va dir.