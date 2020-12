Les proclames i amenaces dels militars jubilats preocupen el govern de Sánchez

Els militars han pres moltíssim protagonisme en l'esfera política. I és que en poc menys d'una setmana, diversos membres retirats del cos militar han enviat una carta al rei i han signat dos manifestos contra el govern, ja que consideren que suposa un "greu risc per a la unitat d'Espanya i l'ordre constitucional". A més, a finals de la setmana passada també es va filtrar un xat en què diversos militars parlaven d'un aixecament militar, consideraven a Franco "irrepetible" i defensaven que "no quedava més remei que començar a afusellar a 26 milions de fills de puta".









Aquestes accions per part del cos militar, i les respostes polítiques tant d'un bàndol com l'altre, mostren la gran polarització en la qual està immersa Espanya, que preocupa als membres del Govern. "Franco ha sortit del Valle de los Caídos, però segueix al cap d'uns quants", va dir dissabte Sánchez, que va qualificar a aquests militars retirats com un "grup de nostàlgics marginals".





Però va assegurar que més enllà d'aquest grup, "el veritablement preocupant és la propagació dels mateixos missatges d'odi des de tribunes polítiques que no són marginals". I és que Sánchez considera que tant el Partit Popular com Vox donen suport i provoquen la crispació i polarització a Espanya, i per tant donen ales a missatges com els de xat. Així, Sánchez va carregar contra la dreta afirmant que es troba "perduda en un laberint i en una competició amb la ultradreta que li impedeix anteposar els interessos generals als interessos del partit".

La denúncia de Defensa a la Fiscalia

El Ministeri de Defensa creu que el xat de militars retirats pertanyents a la XIX promoció de l'Exèrcit de l'Aire es pot considerar públic ja que pertanyien a ell més de mig centenar de persones i, per tant, podria tenir recorregut legal el seu escrit presentat davant la Fiscalia de la Comunitat de Madrid.





El Departament dirigit per Margarita Robles va decidir dijous passat posar en coneixement de la Fiscalia el contingut del xat, en el qual alguns dels seus membres feien al·lusió a un alçament militar o fins i tot parlaven d'afusellar a 26 milions de persones. Des del Ministeri consideren que ara s'obre un debat sobre si aquesta conversa entre militars retirats era privada o pública. Segons la seva opinió, podria considerar-se pública a causa de l'elevat nombre de persones que formaven part d'ella.





La Fiscalia ja va demanar el mateix dijous a Defensa més informació sobre el xat de la XIX promoció de l'Exèrcit de l'Aire abans de valorar la procedència o no d'incoar les oportunes diligències d'investigació.





Robles ha mostrat en diverses ocasions el seu rebuig al contingut d'aquesta conversa, així com a les cartes signades pels militars contra el Govern, i ha expressat la seva preocupació pel futur d'Espanya. La ministra denuncia també que aquestes declaracions fan mal a les Forces Armades.





D'altra banda, el ministre de Transports i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, no va voler restar importància als fets. "Donada la gravetat que suscita, no es pot frivolitzar, no es pot entendre com una astracanada, una ocurrència de gent ociosa", va assegurar en una entrevista. "No, això té certa gravetat perquè no és sinó la rèplica dels discursos que estem sentint dia a dia de la ultradreta", va dir.





Ayuso va mostrar la seva comprensió

No tots els polítics s'han mostrat totalment en contra de les declaracions dels militars. De fet, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar diumenge passat que comparteix les inquietuds expressades per militars retirats perquè creu que hi ha membres del Govern que estarien d'acord amb "enderrocar la Constitució".





Així i tot, Ayuso no va voler fer consideracions sobre el xat de whatsapp i el comentari d'afusellar a 26 milions, però sí que es va referir al manifest que van llançar els militars dissabte a la nit, en què 271 comandaments retirats de les Forces Armades acusaven el govern de ser "greu risc per a la unitat d'Espanya i l'ordre constitucional".





Els militars culpen Rufián

Sembla que el cos de militars retirats van decidir mobilitzar-després d'una esmena d'ERC als pressupostos en què el partit exigia a les Forces Armades que paguéssin i s'encarreguéssin de la recerca de fosses de la guerra civil, ja que consideren que els militars són els responsables de les morts dels republicans.





"Es considera necessari que l'Exèrcit espanyol, responsable en bona part dels assassinats de republicans que estan encara avui abandonats a cunetes, s'ha d'implicar en la recuperació d'aquests cossos. En aquest sentit, es planteja que es financin els plans autonòmics d'aquestes exhumacions", demanaven a l'esmena.