GRÀFIC: Les paraules que més ha repetit el Rei als seus discursos

El discurs de Rei és un dels moments més tradicionals del Nadal espanyola - la democrática--. Per a uns són les paraules d'un sant; per a altres les del dimoni; i un altre gran grup l'escolta com escoltaria a qualsevol mortal al què li ha tocat exercir la capitania de l'Estat.





El sermó nadalenc de Rei és una de les úniques oportunitats que tenen els espanyols per saber quina és la posició del Cap de l'Estat respecte a l'esdevingut durant l'any. Per això, és interessant conèixer quines són les paraules en què més incideix el monarca. A continuació, us presentem un gràfic que recull els termes més usats per Felipe VI des que va aconseguir la corona.