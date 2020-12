Podem exigeix exemplaritat però ningú assumeix cap responsabilitat pels actes dels seus líders

Mentre el partit morat acusa la Corona de manca d'ètica, la veritat és que Podem acumula sentències i acusacions greus que en altres casos provocarien dimissions en cadena.





Qui de veritat acumula problemes judicials, escàndols públics i condemnes fermes és Podem, sumit en un laberint penal de què intenta defensar-se llençant pilotes fora atacant al Poder Judicial en un clar acte "infantil" de no voler assumir les seves pròpies responsabilitats.





PABLO IGLESIAS I EL CAS DINA

















I aquest discurs d'exemplaritat amb què la formació morada va arribar a la política s'ha quedat en el record de l'hemeroteca, ja que, Pablo Iglesias és el primer de la llista amb problemes judicials que ha portat a Podem als jutjats. En l'anomenat 'cas Dina', el jutge considiera que el líder de Podem podria haver comès tres delictes: revelació de secrets, danys informàtics i simulació de delicte, a l'haver guardat la targeta del mòbil del seu exassessora, Dina Bousselham i vinculat el seu robatori a una suposada campanya orquestrada contra la formació, des de les anomenades 'clavegueres de l'estat'. I s'estan esperant les diligències exigides pel Suprem al jutge de l'Audiència Nacional, ja que aquest va remetre el cas a l'Alt Tribunal pel caràcter d'aforat de Iglesias. Els fiscals del Suprem consideren que encara no poden prendre una decisió sobre el fututo de Iglesias, de manera que la investigació segueix el seu curs i ha precedents similars al del líder morat que han acabat en una sentència condemnatòria.





PABLO ECHENIQUE I LA SEGURETAT SOCIAL

















Mentre l'altre Pablo dels morats, Pablo Echenique ha estat condemnat en ferm a pagar 11.040 euros per la contractació irregular del seu assistent, de què no va abonar les corresponents quotes a la Seguretat Social. Una sentència judicial que, amb el Codi Ètic de Podem, exigia la dimissió o cessament, cosa que l'ex secretari d'Organització de Podem, Echenique ha deixat de complir.





ALBERTO RODRÍGUEZ I EL SEU AFORAMENT

















Mentre Alberto Rodríguez , actual Secretari d'Organització de la formació morada està acusat d'un delicte d'atemptat contra agents d'autoritat durant una manifestació contra la LOMCE a Tenerife l'any 2014, coincidint amb la visita a la Llacuna de l'aleshores ministre d'Educació del Govern de PP, José Ignacio Wert. Un assumpte que hauria d'haver estat dirimit en un jutjat ordinari, però que a causa del seu caràcter d'aforat està pendent que el Suprem compleixi amb els tràmits oportuns per a ser cridat a declarar, cosa que pot ocórrer en breu després de ser concedit el suplicatori per Congrés dels Diputats.





ISA SERRA I EL SEU COMPORTAMENT IL·LEGAL





















En una altra manifestació que va acabar en una condemna a 19 mesos de presó es va veure immersa la portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, per participar en els aldarulls que es van produir al barri de Lavapiés el 31 de gener de al 2014. els jutges van considerar Serra formava part del grup de persones que a el terme del desnonament increpar i va insultar els agents de policia destinats a la zona per donar cobertura a la comissió judicial. La decisió assegura que aquest atac va arribar "fins al punt d'obligar els membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a retrocedir per protegir-se de l'allau d'objectes que els llançaven i, fins i tot, veure obligats a sortir d'un vehicle per evitar que els allí congregats es duran algun objecte del seu interior, després que aconseguissin obrir la porta del darrere de l'últim furgó de la comitiva policial ".





Els magistrats van considerar que la llibertat d'expressió té "límits i no pot emparar comportaments il·legals", imposant a més a Serra una multa i inhabilitandola per exercir el dret a sufragi passiu, el que suposa la privació de el dret a ser escollida càrrec públic, tot i que el passat estiu va recórrer aquesta sentència davant el Suprem.









UN FALS ASSETJAMENT SEXUAL QUE ACABA EN ACOMIADAMENT IMPROCEDENT

















Un dels punts calents de Podem és la possibilitat que hagi comès alguns delictes en el seu finançament, un fet que va denunciar un dels ja ex advocat de la formació, José Manuel Calvente , que va ser acomiadat acusat d'assetjament sexual. Finalment, la formació morada va haver d'indemnitzar el lletrat amb 30.000 euros per un acomiadament que va ser considerat improcedent després d'un acord entre les parts.





Per Calvente aquest acord va ratificar "que no existien les causes que van al·legar per cessar-lo, és a dir, que l'assetjament sexual contra la seva excompanya de treball mai va existir" i ha advertit que seguiria "col·laborant amb la Justícia perquè s'investiguin les presumptes irregularitats comeses en podem ".





JUAN CARLOS MONEDERO, EL CAS NEURONA I UN POSSIBLE CAS D'ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL





















El plat fort de tots aquests escàndols està per arribar ja que la investigació de l'anomenat ' cas Neurona' que intenta dirimir si hi ha hagut finançament irregular en el si de la formació morada de cara a les eleccions d'abril de 2019 està a punt d'arribar al seu clímax.





El mateix Juanma De l'Olmo, com a responsable de la campanya electoral, i altres alts càrrecs de el partit, va declarar al novembre en el Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid ja que el jutge està investigant els contractes del partit amb la consultora mexicana perquè pensa, igual que la Fiscalia, que Podem poder simular acords amb ella per finançar-se de forma il·legal.





En aquest mateix cas també apareix el nom de Pau Echenique en un informe la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, a l'ésser apoderat d'un dels comptes de la formació que estan sent analitzades per la Justícia i per les que s'acusa el partit d'haver pogut cometre els delictes de malversació i administració deslleial.





Són, en definitiva, un cúmul de causes judicials, encara que no són totes, que van des del punt més alt de l'estructura del partit, amb Pablo Iglesias al capdavant, i que deixen aldescobert les vergonyes de Podem, per molt que intentin maquillar els escàndols i culpar a la premsa per airejar-. O al propi Rei.





PABLO ECHENIQUE I JUANMA DEL OLMO CONDEMNATS PER DIFAMACIÓ

















Una sentència recent ha obligat a Pablo Echenique i a Juanma de l'Olmo a pagar 80.000 euros per anomenar violador a un home que va ser assassinat amb la col·laboració de la candidata de la formació a Àvila, Pilar Baeza.









CONDEMNADA PER INJÚRIES LA SECRETÀRIA D'ACCIÓ INSTITUCIONAL DE PODEM CATALUNYA I REGIDORA DEL PRAT

















Sandra Daza, que va arribar a tenir responsabilitats orgàniques en el Consell Ciutadà de Podem Catalunya , i que a més és regidora a l'oposició a l'Ajuntament del Prat, en aquesta legislatura 2019-2023 ja ha anunciat que recorrerà la sentència de l'Jutjat penal número 1 de Barcelona que l'ha condemnat a pagar 3.000 euros per afirmar que el seu excompany de partit, José López Castro, tenia antecedents per violència masclista, cosa que ha quedat demostrat que era mentida i difamatori.





LA COMPLUTENSE NO DEIXARÀ TORNAR A SER PROFESSOR A TEMPS COMPLERT A JUAN CARLOS MONEDERO





















A més sense anar més lluny aquest mes de desembre la Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha rebut la sentència de Tribunal Suprem contra Juan Carlos Monedero, director de la fundació de Podem i amb ella el dirigent podemita no podrà tornar a ser professor a temps complert donades les seves nombroses activitats privades fora de la Universitat.





Davant la pregunta de si "després de la resolució de Tribunal Suprem sobre la incompatibilitat de fer classes i ser consultor polític s'ha pres alguna determinació concreta sobre Joan Carles Moneder", la UCM confirma que ha rebut la sentència i que reforça la seva posició de no permetre-li ser docent a jornada completa.





I és que la Universitat ja va resoldre el conflicte reduint les assignatures i el sou de professor i, ara, ja no es requereixen noves mesures.





En aquest sentit "la recent Sentència de Tribunal Suprem 3323/2020, de 26 d'octubre de 2020, no afecta a la situació de professor Moneder Fernández, resolta anteriorment en la UCM. (...) La UCM es limita a seguir aplicant la normativa sobre incompatibilitats el professorat universitari tal com ho venia fent, i que ara es veu reforçada per aquest pronunciament judicial, sense necessitat d'adoptar determinació alguna ni realitzar cap activitat ", resumeix la secretària general de la Universitat.





Segons aquesta sentència del Suprem "resol, com correspon a la seva naturalesa cassacional, la controvèrsia jurídica sobre una norma, en aquest cas relativa a les previsions legals que conformen el règim d'incompatibilitats al professorat universitari". Així el Tribunal Suprem aclareix la normativa aplicable per regular la incompatibilitat dels professors universitaris a temps complert.





Durant molts anys es va fer els ulls grossos per part de la Universitat per compaginar una jornada complerta com a professor amb altres activitats privades. No obstant això, des de fa uns anys es va fer complir aquesta norma i els professors a jornada completa, que ja reben un generós sou, no poden assumir altres responsabilitats professionals més enllà de donar alguna xerrada puntual o tasques menors similars.





La UCM va obrir expedient a Juan Carlos Monedero quan va transcendir que cobrava quantitats substancioses de governs llatinoamericans per suposats informes d'assessorament.





Encara que en primera instància el dirigent de Podem rebre el suport de la Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) posteriorment, el Tribunal Suprem han donat la raó a la universitat i han resolt en contra el professor. Monedero esgrimia cada vegada que recorria una sentència contrària als seus interessos que guanyava "el 100%" dels casos on estava involucrat, però aquesta vegada s'ha trobat amb la creu.





I és que ser professor a temps complert i després exercir com a advocat, consultor polític o metge és un autèntic xollo i Monedero volia doblegar el pols a la UCM, compaginant la seva jornada complerta en aquest centre públic amb la seva infinita agenda: presentar un programa diari de TV (a la frontera), acudir a tertúlies de televisió, dirigir la fundació de Podem (l'Institut 25M per a la Democràcia), la feina de casa com a escriptor de llibres o, entre d'altres, els seus viatges per tot Espanya i part de l'estranger donant conferències a fòrums de tot tipus.





Segons les taules salarials on de la Universitat a Juan Carlos Monedero li corresponen 15.146 euros (1.262 euros al mes) de sou base, a què cal afegir 265 euros per cada trienni i 1.567 euros per cada "avaluació docent o investigadora" completada.





Facin comptes. Quants Salaris Mínims s'endossa l'exemplar Monedero al mes perquè la Complutense hagi deixat de pagar-li una jornada complerta? ¿?. Ho explicarà Monederp des de la Frontera o des de l'Institut 25? Ho farà cas des de la seva responsabilitat com a tertulià polític en diversos programes de Prime Time ?. Explicarà algun Cercle podemita algun dia com aconseguien fer venir a Monedero als seus territoris ?. Ho faria per amor a ser fundador de Podem o per amor a al Senyor Diners que s'embutxacava, cercle a cercle ?. Què serà, serà ?.





Al final estimats lectors en Podem tot es resumeix en un un únic dogma ètic morat: "Fes el que jo dic, però no el que jo faig. Mirin sempre tots cap a la direcció que els indica el dit del mascle Alfa". I mentre el poble està més que entretingut només alguns pocs ungits cobren "sous" tots els mesos per defensar la seva manera de vida, viure de tots els espanyols. Aquests són els 10 dirigents de Podem que més cobren





Seguirem informant ...