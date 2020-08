Tots els noms clau en la investigació sobre els comptes de Podem

Des que l'ex advocat de Podem José María Calvente va denunciar les presumptes irregularitats comptable en el partit morat, el jutge encarregat de el cas ha anat ordenant una sèrie d'instruccions que, a poc a poc, han anat esquitxant diversos membres de el partit que dirigeix Pablo Iglesias .





De moment, els responsables de l'àrea econòmica de Podem que hauran de prestar declaració davant del jutge per aclarir els fet denunciats per Calvente són l'actual director d'Estratègia i Comunicació de Vicepresidència de Govern, Juan Manuel del Olmo, que ocupa també el càrrec de secretari de Comunicació i va ser el responsable de les últimes campanyes electorals de Unides Podem, la gerent de el partit, Rocío Esther Val, i el responsable de finances i transparència i el tresorer, Daniel de Frutos.





El jutge ha exigit a el partit que justifiqui les despeses electorals que, segons el denunciant, no van ser destinats a l'objectiu que apareix en la comptabilitat de el partit, sinó que alguns van anar a parar, presumptament, a empresa vinculades d'alguna manera amb l'agrupació habitada o fins i tot a les butxaques d'alguns dels seus dirigents





En la denúncia també apareixen dos noms importants. El primer, el de l'empresa mexicana Neurona Comunitat SL. Suposadament, aquesta empresa, que faria estat contractada per Podem per a la campanya electoral d'abril de 2019, hauria percebut diners de forma irregular, extrem que el jutge pretén aclarir. Per a això, dos alts càrrecs de l'empresa hauran de prestar declaració davant del jutge per oferir les explicacions oportunes.





A més, els investigadors han rebut l'encàrrec de jutge d'esbrinar si algunes societats mercantils en què apareix Juan Carles Monedero, ex fundador de el partit, han pogut rebre comissions pel contracte amb la mexicana Neurona.





També altres dues empreses, Neurona Comunitat i la portuguesa ABD Europa LDA, van realitzar treballs de consultoria per a Podem durant aquella campanya, treballs que el jutge vol que s'identifiquin. El cost total en aquest cas va ser de 360.000 euros.





IRREGULARITATS

La denúncia presentada per l'ex advocat de Podem presenta com presumptes irregularitats el fraccionament dels contractes irregularitats fiscals, contractes ficticis per justificar despeses, ús d'informació interna per a la purga dels crítics, o l'ús de falsedats per desprestigiar au dirigent d'el partit.





Un dels punts més delicats és la investigació sobre l'acusació que alguns dirigents de l'partit han pogut percebre sobresous de manera irregular.





Les primeres declaracions davant el jutge tindran lloc el 15 de setembre. Aquest dia, Mónica Carmona, companya de Calvente, i Gloria Elizo, companya de tots dos en l'equip legal de Podem.





El motiu de l'expulsió d'Calvente de el partit va ser una denúncia per assetjament sexual i laboral interposada per Marta Flor Núñez, advocada de Pablo Iglesias i de Unides Podem, que va ser arxivada en el seu dia per la falta de proves.