ERC sumaria a Comuns al Govern si donen suport a un referèndum i l'amnistia

No descarta que JxCat pacti amb el PSC en lloc d'investir Aragonès: "Sempre hi ha el dubte"

La número 2 d'ERC a les eleccions catalanes, Laura Vilagrà, ha defensat sumar els Comuns a el pròxim Govern després de les eleccions catalanes, si treballen per un referèndum i per una llei d'amnistia.





"Depèn d'ells, del seu paper i de com s'incorporin amb l'agenda política que tenim sobre la taula de el dret a l'autodeterminació i l'amnistia".





Ho ha dit després que la setmana passada, en una entrevista de Vilaweb recollida per Europa Press, digués que no augurava governar amb els Comuns, sinó amb partits independentistes i amb En Comú Podem com a aliat extern en temes concrets.





Vilagrà assegura que ho va dir en el "context" de la setmana en què els comuns s'havien abstingut a l'votar-se al Parlament la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP que demanava a Congrés aprovar una llei d'amnistia.





"FRONT AMPLI PER LA INDEPENDÈNCIA"



"En una setmana en què han rebutjat la llei d'amnistia, és evident que ens situa més lluny, però, com compartim moltes lluites i ja hem fet molt de camí junts, pensem que encara poden incorporar-se a aquest front ampli", ha dit.





Per a ella, els comuns tenen "moltes lluites compartides", tant socials com el dret a l'autodeterminació, i ha demanat que aprofitin el seu paper en el Govern per situar un referèndum i l'amnistia com solucions a l'conflicte català.





Així, la candidata ha afirmat que l'aposta d'ERC passa per un "front ampli per la independència" i per l'autodeterminació, que inclogui PDeCAT, JxCat, CUP i Comuns.





ERC, "RÒTULA" DEL INDEPENDENTISME



Sobre com es pot materialitzar aquest front ampli, tenint en compte que JxCat i Comuns es veten mútuament, Vilagrà ha considerat a ERC "ròtula amb tots els partits", tant en el procés independentista (amb JxCat, PDeCAT i CUP) com sobre temes socials (amb Comuns i CUP).





"ERC és el partit central que recose el front ampli de l'sobiranisme democràtic contra els postulats de l'155. Aquí és on ens trobem tots. Que puguem fer més ampli aquest front dependrà de les posicions de cadascú, del que defensa cadascú i on posi l'accent ", i veu molt difícil governar ERC sola, pel que hauran de tendir ponts.





ERC, "GARANTIA" D'GOVERN INDEPENDENTISTA



Sí que ha tornat a deixar clar que ERC no pactarà amb el PSC, perquè veu projectes oposats, a més que pretén substituir els socialistes en algunes zones (com l'àrea metropolitana de Barcelona) per sumar votants a l'independentisme, i ha reivindicat els republicans com "la garantia que hi haurà un Govern independentista".





Ha recordat que JxCat va pactar amb el PSC a la Diputació de Barcelona, pel que ha advertit que pot repetir-després del 14F: "JxCat va regalar la tercera institució de país a el PSC i això ens ofereix dubtes en relació als seus pactes electorals i postelectorals ".





També ha dubte que JxCat investeixi a el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, si ERC guanya: "Sempre hi ha el dubte. En alguna ocasió, com en el cas de la Diputació de Barcelona, no ha estat així. Sí, ho espero, però que es produirà no ho tinc tan clar ".





"Nosaltres hem investit sempre a el candidat de JxCat, de l'PDeCAT o de CDC. A Mas, a Puigdemont, a Turull ja Torra. En aquest sentit, evidentment esperem que, si anés a l'inrevés i ERC i Pere Aragonès guanyés les eleccions, que serà així, JxCat també investiría a Pere Aragonès. Però sí que és veritat que sempre hi ha el dubte ", ha afegit.