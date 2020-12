Vergés veu "molt probable" que a Catalunya hi hagi contagiats de la soca britànica

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat aquest diumenge que és "molt probable" que a Catalunya hi hagi contagiats de la soca del coronavirus detectada al Regne Unit, tenint en compte la mobilitat internacional.





En una entrevista a TV3 després d'acabar la primera jornada de vacunació a Catalunya, ha dit que la Conselleria ha "insistit" perquè no han estat seqüenciats més mostres de virus, per tal de detectar aquests casos.





Sobre la vacuna, ha afirmat que "és un primer pas importantíssim" per a la immunitat de grup, el que afavorirà la fi de la pandèmia, i ha recordat que la vacunació és una eina imprescindible de salut pública.





Preguntada per la situació epidemiològica a Catalunya, ha assegurat que els contagis són "massa elevats com per pensar que és una situació que es pot mantenir així, sense mesures", de manera que la Generalitat revisarà les dades i les propostes buscant l'equilibri entre la salut i la vida social i econòmica, ha destacat.





Ho faran aquest dilluns en el marc de la reunió del comitè tècnic del Procicat: "Ens trobarem, avaluarem les dades, com han evolucionat i com hem passat els primers dies de festes, i amb base en això tècnicament es faran propostes".





Preguntada per si descarten alguna mesura, com el confinament, ha afirmat que no s'ha de descartar res i que la vacuna conviurà amb altres mesures de prevenció, com la mascareta i la distància social: "Si serveixen per contenir, no haurem de prémer amb altres" .