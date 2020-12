Satse denuncia que les infermeres catalanes continuen amb una jornada de 37,5 hores setmanals

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha denunciat que un total de deu comunitats autònomes segueixen encara sense tornar a la jornada laboral de 35 hores setmanals, treballant 37,5; tot i haver transcorregut ja més de dos anys des que el Govern permetés a les comunitats autònomes recuperar aquest dret laboral, perdut el 2012.

Des del sindicat subratllen que les infermeres, infermers i fisioterapeutes que depenen dels serveis de salut d'Aragó, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid i Múrcia pateixen encara la retallada impost fa vuit anys amb motiu de la crisi econòmica i han de treballar 37,5 hores a la setmana.





A més de no haver recuperat un dret laboral que permet el Govern central des 2018, Satse lamenta que es produeix una situació de discriminació respecte als seus companys que presten els seus serveis a Andalusia, Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Euskadi i Navarra, on "fa ja temps es va recuperar la jornada de 35 hores a la setmana", segons apunten des de l'organització sindical.





"És totalment injustificable que hagin transcorregut ja més de dos anys des que els diferents governs autonòmics es van comprometre a recuperar aquest important dret laboral sostret durant els anys de la crisi i encara hi hagi deu comunitats autònomes que segueixin mirant cap a un altre costat i no hagin donat resposta a una justa i lògica demanda dels seus treballadors, sobretot en moments d'especial sofriment laboral i ple esforç dels professionals per garantir l'atenció sanitària i cures als pacients i ciutadans ", afirma.





Així, Satse destaca que la tornada a la jornada laboral de 35 hores setmanals comporta la generació d'ocupació i millora la disponibilitat dels professionals per atendre els pacients, "el que sempre redunda en unes cures i atenció sanitària més segura i de més qualitat , a més de millors condicions laborals per a les infermeres, infermers i fisioterapeutes ".





L'organització sindical recorda que l'ampliació de la jornada laboral a les 37,5 hores setmanals, el 2012, es va justificar com una necessitat inevitable donada la greu crisi econòmica que es vivia en aquell moment, però, "vuit anys després no té cap justificació mantenir una mesura injusta i discriminatòria que, a més, dificulta greument la conciliació laboral i personal dels professionals afectats ".





Així les coses, des Satse anuncien que seguiran exigint en les diferents taules i òrgans de negociació de les deu comunitats autònomes afectades que es propiciï el canvi normatiu necessari perquè aquests professionals "no segueixin veient menysvalorat un treball, esforç i dedicació, que està sent molt més gran i més sacrificat durant tots els mesos de pandèmia de la Covid-19 ".