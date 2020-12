El Govern central aprova aquest dimarts la pròrroga del SMI amb la patronal i els sindicats en peu de guerra

El Consell de Ministres podria aprovar aquest dimarts a petició del Ministeri de Treball la pròrroga del reial decret pel qual el es va establir una pujada del 5,5% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2020, fins als 950 euros mensuals per catorze pagues , per tal de donar més marge a la negociació el diàleg social per acordar la nova pujada.





Així ho han confirmat fonts del Ministeri de Treball, que expliquen que finalment s'aprovarà una pròrroga del decret aprovat el passat mes de febrer amb l'alça del SMI fins als 950 euros, ja que si per aquestes dates no s'ha revaloritzat o congelat el SMI s'ha de procedir a la seva pròrroga.





L'objectiu de la pròrroga del decret del SMI, a petició del Ministeri de Treball, és donar seguretat jurídica als treballadors que estan pendents d'aquest SMI i que podrien quedar en uns llimbs legals a partir del 31 de desembre, ja que decauria la llei que els empara.





Tant la portaveu de Govern, María Jesús Montero, com la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, havien plantejat ja la possibilitat d'ajornar la decisió de la pujada a mitjan 2021, un cop es vegi l'evolució de la recuperació, per decidir l'alça del SMI.





SENSE PUJADA PER 2021





El Ministeri de Treball, els sindicats i la patronal es van reunir a finals de desembre per intentar arribar a un percentatge de pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per 2021, trobada en el qual tant les organitzacions sindicals com l'Executiu esperen que la patronal canviï la seva postura respecte a congelar aquesta renda, o fins i tot baixar-la.





A la primera reunió que es va mantenir la setmana passada per abordar l'assumpte, el secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rei, va confirmar que el Govern no anava a congelar el salari mínim el proper any.





La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va demanar a la patronal que tingui "empatia amb el seu poble" i "altura de mires" per negociar la pujada. Així mateix, els va recordar als empresaris que mentre els treballadors acollits a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) veuen reduïdes les seves retribucions en un 30%, ells, en moltíssims casos, estan sent exonerats de totes les seves cotitzacions socials "." Empatia , certa proximitat al seu poble i alçada de mires ", ha insistit.





En relació amb això, Díaz ha qualificat de "discursiu i ideològic" l'argument el president de la CEOE, Antonio Garamendi, rebutjant la pujada del SMI per l'actual crisi econòmica i el mal moment que travessen moltes empreses. "És el mateix que deia exactament l'any passat i llavors l'economia creixia. És un element discursiu i ideològic per a la CEOE, però estic segura que el senyor Garamendi no comparteix que tinguem treballadors pobres i els tenim per sobre del 13%", ha apuntat.





La titular del Ministeri ha destacat que tots els països europeus van a pujar el salari mínim i que si Espanya no pugés el SMI, a més de ser "una anomalia" respecte a la resta d'Europa, "es deixaria fora els treballadors que més ho necessiten" . "És ara quan més es necessita", ha postil·lat.





Díaz també ha reconegut que hi ha discrepàncies en el si de Govern al voltant de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per 2021, però ha subratllat que la decisió que finalment adopti l'Executiu serà "col·lectiva".





"Com en totes les matèries, hi ha diferents opinions i això és bo, no es tracta que siguem unívocs (...) Després el Govern decidirà i ho farem col·lectivament", ha incidit. De fet, divendres passat la vicepresidenta primera de Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, va assegurar que ella no pujaria ara el salari mínim interprofessional (SMI) perquè ja ha augmentat un 29% en els últims dos anys i hi ha d'haver un equilibri entre protegir els treballadors i a l'economia i les seves empreses en una crisi.





"Haurà de seguir pujant, ara no, però haurà de seguir pujant perquè és el compromís d'investidura de president Sánchez i haurà de ser al ritme a què interessi als drets dels treballadors i a la protecció de les empreses en una crisi", ha afirmat.





Altres veus de Govern, com la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, o la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, s'han mostrat partidàries de compassar la pujada del SMI a la situació econòmica i l'evolució de l'ocupació, per no posar en perill la recuperació econòmica.





SINDICATS DEMANEN PUJADES DEL 1,8%





Per la seva banda, els sindicats valoren que Treball aposti per no congelar el SMI. Per al secretari de Joventut i Noves Realitats del Treball de CCOO, Carlos Gutiérrez, cal tenir en compte que totes les dades evolucionaran favorablement l'any que ve, i afegeix que les pensions mínimes pujaran un 1,8% el pròxim any i que l'increment dels salaris mitjans pactats al novembre va ser del 1,89%. "D'aquí no hauria de baixar la pujada del SMI l'any que ve", va dir aquesta setmana.





De la seva banda, el secretari de Política Sindical d'UGT, Gonzalo Pino, ha afirmat que per la seva organització sindical "un punt de ruptura" seria que el Govern plantegés una pujada del SMI del 0,9% com la de les pensions o la del salari dels funcionaris. "Ens vam plantejar un augment a 1.000 euros, que suposa un increment del 5%. I ho fem perquè creiem que aquesta freqüència de pujada és més fàcil si anem a assolir l'objectiu del 60% de l'salari mitjà a la fi de la legislatura", ha apuntat .





El representant d'UGT també va assenyalar que no entén com la patronal s'oposa a la pujada del SMI, quan ha pactat que a final d'aquest any els convenis col·lectius se situïn per sobre dels 1.000 euros, o com a mínim en els 1.000 euros.





"La patronal no ha vingut més que a dir allò que diu sempre: ara no podem, ara no és el moment o no és possible", ha destacat Pino, que va demanar als empresaris que "es comportin" en la negociació i els va instar a fer una proposta de pujada ja que deixin de banda les negatives, perquè "han obtingut una ingent quantitat de diners per salvar les empreses" durant la pandèmia.





De la seva banda, el representant de CCOO va deixar clar que és "irrenunciable" que el SMI arribi al 60% de la mitjana salarial espanyola al llarg de la legislatura i ha apuntat que aquest és un bon moment per ratificar el compromís i evitar "confusions" .