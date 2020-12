Illa demana "desvincular" els indults de les eleccions catalanes

El ministre de Sanitat i secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts "desvincular" els indults als presos independentistes de les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer i ha assegurat que el procés de tramitació dels mateixos donarà "llum "sobre" el que és procedent o no ".





En una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, el ministre ha assenyalat que cap ciutadà ha de tenir "privilegis ni perjudicis" per ser qui és. "Tampoc les persones condemnades i que estan complint penes per octubre de 2017. S'ha sol·licitat una sèrie d'indults, i el govern té l'obligació de tramitar-", ha afegit.





En aquesta línia, el dirigent català ha sostingut que la "tramitació dels processos és sàvia" i permet dilucidar si és procedent o no concedir, en aquest cas, la mesura de gràcia. Per això, ha demanat no anticipar les etapes de l'tràmit i separar-lo de l'escenari electoral obert a Catalunya.





Segons la seva opinió, el que toca ara a Catalunya és "obrir un nou temps, canviar la dinàmica d'aquests anys que no ha estat bona per a ningú ni per als que han protagonitzat un procés de secessió que ha dividit la societat catalana" i que la ha "empobrit". "Nosaltres estem per una política de retrobament", ha insistit.





Així, el titular de Sanitat ha demanat buscar un "mínim de cohesió que tothom pugui defensar". "Hem de comprometre'ns a complir el marc de convivència que ens hem donat i, si volem canviar-lo, posar-nos d'acord en com cal fer-ho i pel procediment que està previst", ha postil·lat.





Illa s'ha expressat així després que la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, qüestionés aquest dilluns l'informe dels fiscals de l'Tribunal Suprem sobre els indults als presos del 'Procés', entre altres coses, perquè "abunda en la posició contrària de la pròpia Sala Segona "que va emetre la seva sentència, i" identifica un delicte "que el Suprem" no va identificar ".





A més, ha recordat que és a el Consell de Ministres a què li correspon prendre les decisions sobre indults, i que pot fer-ho "en funció del que emeten els informes" dels òrgans corresponents, "o a l'contrari dels informes".