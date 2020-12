Gemma Lienas serà la número 4 del PSC en les eleccions catalanes del 14 de febrer

L'escriptora i exdiputada de SíQueEsPot al Parlament Gemma Lienas serà la número 4 de la llista del PSC en les eleccions catalanes del 14 de febrer, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat fonts socialistes a Europa Press.





Lienas, que el 2015 es va presentar com a número 2 de SíQueEsPot, s'incorpora a la candidatura que encapçalada el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que també inclourà membres d'Units per Avançar, després que aquest dilluns hagin signat el pacte per tornar-se a presentar plegats als comicis, tal com van fer el 2017.





Els òrgans interns del partit encara han de tancar la resta de la candidatura, i la llista definitiva la ratificarà dimecres el Consell Nacional del PSC.