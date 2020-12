Els veïns tornen a demanar a l'alcalde de Badalona que enderroqui la fàbrica Mobba després de deu anys d'espera

En una nota de premsa arribada a Catalunyapress els veïns de barri de Badalona on s'ubica la fàbrica Mobba i tornen a demanar al seu alcalde una solució a la situació d'aquesta instal·lació abandonada susceptible d'incendi.





Hi demanen que "després del trist incendi succeït fa unes setmanes, els veïns de barri que viuen al voltant de la fàbrica, sol·liciten a l'alcalde que compleixi les seves paraules i enderroqui la fàbrica Mobba i reconverteixi l'espai en zona verda per a la qual va ser requalificada" .









A més es pregunten si "Ha de morir algú perquè l'Ajuntament enderroqui la fàbrica vella MOBBA?".





Segons relaten en la mateixa "el 9 de desembre es va incendiar una vella nau al carrer Guifré de Badalona, a l'interior vivia un gran nombre de persones, amb el trist balanç de quatre morts i diversos ferits. Dos dies després de l'sinistre es va dur a terme l'enderroc per l'empresa Roig. s'han hagut de produir aquests tràgics fets perquè l'Ajuntament de Badalona es veiés obligat a enderrocar la nau ocupada al barri de Gorg. ¿cal que succeeixi alguna cosa similar a l'antiga fàbrica Mobba, perquè el consistori la enderroqui, després d'incomplir les múltiples promeses dels últims i diferents governs de l'Ajuntament ?, tots ells seran els responsables de la no desitjable tragèdia que des de fa molt de temps denuncien els veïns ".





A més lamenten que "les últimes administracions municipals de Badalona han informat en repetides ocasions que ja disposaven d'el pressupost per enderrocar la vella fàbrica, però aquell dia mai arriba. Els veïns de la zona no entenen que sent l'Ajuntament el propietari d'aquest edifici des del 2014 i requalificat el seu espai com a zona verda, les úniques actuacions realitzades hagin estat enfocades a perllongar la seva agonia mentre el deteriorament tant exterior com interior avança cada vegada amb més intensitat, ja que des de fa molts anys no s'ha fet absolutament cap actuació de manteniment ni conservació ".

















I afegeixen "només cal mirar la seva façana, per veure com pilars i cèrcols exteriors mostren i als ferros després de desprendre el formigó, restant resistència estructural a l'edifici. És lamentable que només davant la pressió mediàtica de fa uns anys, el consistori actués col·locant en l'edifici una xapa perimetral per recollir els fragments de façana que es desprenen contínuament ".





A més els veïns es mostren preocupats per l'estat d'aquesta fàbrica propietat de l'Ajuntament "després de la crisi sanitària que estem vivint actualment, amb el problema d'allotjament i fins i tot de fam que moltes famílies estan patint, no s'entén que l'Ajuntament hagi de ser el responsable de cercar un lloc on puguin treballar gratis persones que perceben una quantitat econòmica pels seus treballs, com qualsevol altra professió ".





Els veïns dels edificis adjacents a la vella fàbrica Mobba, insisteixen "porten més de 10 anys enviant instàncies a l'Ajuntament i fins i tot a Síndic de Greuges, denunciant el lamentable estat de l'edifici, reclamant salubritat de la zona. I n diverses ocasions s'han realitzat actuacions de desratització, ja que els voltants de l'edifici són un "lavabo públic", amb acumulació de restes fecals i orina. els dipòsits d'aigües residuals afavoreixen que hi hagi mosquits tigre durant tot l'any. d'altra banda, a l'interior es realitzen diverses activitats industrials no regulades, fins i tot en horari nocturn, i s'emmagatzemen elements teatrals i material altament combustible (fustes, bombones de butà, cartrons, pintures, etc.), al costat de l'activitat de soldadures, tall de fustes amb serres elèctriques, provoquen un elevat risc d'incendi. a més, es produeixen despreniments de fragments de façana, que en qualsevol moment poden arribar a provocar danys greus als t ranseúntes ".





Sent la Mobba un edifici públic, propietat de l'Ajuntament, i sabent que a l'interior es realitza activitat industrial, es pregunten els veïns "es té la suficient garantia que aquest exercici no pugui suposar un risc per a la seguretat dels veïns que viuen en els edificis adjacents? en el supòsit que hi hagués una catàstrofe, ¿Qui serien els responsables? ¿l'Ajuntament? ¿els mateixos treballadors que operen dins de l'edifici? Hi ha algun tipus d'assegurança de sinistre referent a això? "





