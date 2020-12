Iberdrola impulsa la mobilitat elèctrica a Tarragona

Iberdrola s'ha unit a Ocine en la seva aposta per la lluita contra el canvi climàtic i el foment de la sostenibilitat i han acordat posar en marxa punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament dels seus establiments a Tarragona i Roquetes, aquest últim ja operatiu. Les infraestructures estan compostes per dos carregadors ràpids, de 50 quilowatts (kW) de potència, que estaran disponibles durant les 24 hores del dia i permetran la càrrega de fins a quatre vehicles de forma simultània.









Amb aquesta iniciativa, Iberdrola avança en el seu pla de desplegament d'infraestructura de mobilitat sostenible a la província de Tarragona, on la companyia ha identificat i continua treballant per impulsar la instal·lació de punts de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric.





Els usuaris d'aquests punts recarregaran la bateria dels seus cotxes elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GDOS). A més, el punt de recàrrega estarà localitzat en l'App de Recàrrega Pública Iberdrola, l'única a Espanya que incorpora informació verificada de tots els carregadors de vehicle elèctric, tant els d'Iberdrola, com els d'altres operadors. Des de la App, es geolocalitza el carregador, es comprova la seva operativitat en temps real i, en aquest cas, es pot reservar i pagar des del mòbil.





Iberdrola trepitja l'accelerador de la mobilitat elèctrica

Iberdrola segueix apostant per l'electrificació del transport en la seva estratègia de transició cap a una economia descarbonitzada, com a palanca clau per a la reducció de les emissions i la contaminació, així com per a la recuperació verda. La companyia desplega un pla de mobilitat sostenible, amb una inversió de 150 milions d'euros, amb el que intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els propers anys.





La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant en llars, com en empreses, així com en via urbana, en ciutats i en les principals autovies en els propers cinc anys. L'aposta pel desplegament d'estacions d'alta eficiència es concretarà en la instal·lació d'estacions ultra ràpides (350 kW) cada 200 quilòmetres, súper ràpides (150 kW) cada 100 quilòmetres i ràpides (50 kW), cada 50 quilòmetres.





La companyia és conscient de la necessitat d'impulsar l'electromobilitat a través d'una acció coordinada i eficaç amb els principals agents implicats. La companyia continua identificant oportunitats per generar un ecosistema industrial, comercial i d'innovació que permeti consolidar el desenvolupament de la mobilitat sostenible. Per això, ha completat ja més de 40 acords de desplegament d'infraestructura amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricants de vehicles.





El compromís d'Iberdrola amb la mobilitat sostenible transcendeix també l'esfera nacional, en convertir-se en la primera empresa espanyola a subscriure la iniciativa EV100 de The Climate Group, amb l'objectiu d'accelerar la transició cap als vehicles elèctrics, comprometent-se

a electrificar tota la seva flota de vehicles i facilitar la recàrrega a el personal en els seus negocis a Espanya i Regne Unit a 2030.