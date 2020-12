Galícia confirma el primer cas de soca britànica i mitja dotzena de sospitosos

El cas confirmat i els set casos sospitosos de la variant britànica coincideixen amb les zones en què més va augmentar ahir el coronavirus a Galícia , la Corunya, Santiago i A Mariña.





El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha confirmat un cas del cep britànica en un pacient de l'àrea sanitària de Santiago procedent del Regne Unit.





Segons ha explicat el matí d'aquest dimecres el conseller d'Sanidade, Julio García Comesaña, un altre cas a Galícia segueix en estudi, així com altres sis a la zona de la Mariña Lucense.





Comesaña





En relació als casos en estudi en la Mariña Lucense, es tracta d'un grup familiar de cinc persones d'origen anglès, a més d'una sisena persona que és un contacte estret.





En A Mariña Lucense és on avui es a s'ha produït un dels ascensos més de positius, en concret a Xove. També Santiago és un altre dels municpios amb major alça avui.





Fa dos dies el SERGAS va indicar a Galiciapress que no tenia identificat cap pacient amb aquest cep, tot i que hi havia casos en estudi. Ahir el conseller va indicar que hi havia diversos casos en estudi a la Corunya i A Mariña.