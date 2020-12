Finalitza amb èxit l'assaig a la Sala Apolo de Barcelona

L'assaig clínic amb tests a la Sala Apolo de Barcelona ha finalitzat "amb èxit": cap dels assistents a el concert de el 12 de desembre organitzat pel Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la SIDA i les Malalties Infeccioses es va infectar de Covid-19 .













Així ho han indicat aquest dimecres en una roda de premsa els autors de l'estudi 'Prima-Cov' i investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), doctors Boris Revollo i Josep Maria Llibre, que han destacat el caràcter "pioner" de la feina.





L'objectiu de la prova era establir l'eficàcia dels tests de ràpida de detecció d'antígens com a estratègia de cribratge en esdeveniments en un entorn tancat i, segons els autors, els resultats han estat satisfactoris i fan extrapolable el sistema a altres sectors.





"L'estudi demostra que és segur dur a terme aquest tipus d'esdeveniments d'oci, sempre que es repeteixin les mateixes condicions", ha afirmat el doctor Llibre, que ha explicat que només van entrar a la sala els participants que van donar negatiu en el test.





"El llistat de condicions incloses en l'estudi són fàcilment reproduïbles i es podrien escalar a altres esdeveniments", ha afirmat Revollo, que ha destacat que no es van imposar més mesures de seguretat que el test d'antígens i les marcades per la Generalitat.





Així, es van repartir entre els assistents mascaretes N95 que van ser obligatòries durant tot el concert, es va ventilar la sala i es van optimitzar els fluxos d'aire, es va monitorejar la temperatura, i es va reduir l'aforament a un màxim de 500 persones.





D'altra banda, no es va prohibir el ball, ni el contacte entre els participants ni beure alcohol; i es va habilitar un espai delimitat a l'aire lliure per a fumadors, permetent-se la retirada de la mascareta, tan sols, per ingerir begudes i fumar.





CAP ASSISTENT contagiat

En l'estudi van participar 1.047 persones sanes, d'entre 18 i 59 anys, i sense cap patologia de risc: 496 van formar part del grup de control i es van quedar fora de la sala; i l'altre grup, de 463, va entrar al concert.





Segons els resultats difosos aquest dimecres, es van registrar dos infeccions entre les 496 persones de el grup control, però cap dels que van entrar al concert van donar positiu en la prova PCR que es va fer vuit dies després del concert.





"El risc d'infecció ha estat exactament el mateix en els dos grups", ha detallat el doctor Revollo, que ha insistit que l'única diferència entre els assistents i el grup control va ser la seva participació en el concert.





"L'assistència a un concert de música en viu realitzat sota una sèrie de mesures de seguretat que incloïen un test d'antigen negatiu per SARS-CoV-2 realitzat el mateix dia, no es va associar a un increment de les infeccions per Covid-19" , han conclòs els investigadors.