Un infermer dona positiu en covid-19 sis dies després de rebre la vacuna

Sis dies després d'haver rebut la primera dosi de la vacuna del coronavirus, un infermer de 45 anys ha donat positiu en covid-19 a San Diego (EUA).









Matthew W. va rebre la primera dosi de la vacuna de Pfizer i BionTech el 18 de desembre, i només va notar dolor a la zona de la punxada, però sis dies més tard, a l'acabar un torn a la unitat de coronavirus, va sentir símptomes de refredat , dolor muscular i cansament. Els metges van decidir fer-li un test i va donar positiu en covid-19.





És per això que els experts recorden que, després d'haver rebut la vacuna, cal no relaxar les mesures de seguretat, ja que la immunitat no és immediata. Segons Christian Ramers, especialista en malalties infeccioses del Family Health Centers de Sant Diego, "els assajos clínics han revelat que els anticossos comencen a aparèixer entre 10 i 14 dies després".