Les deu claus de l'OMS per millorar la salut mundial el 2021

2020 va ser un any devastador per a la salut mundial. Un virus prèviament desconegut va córrer per tot el món, emergint ràpidament com un dels seus principals assassins i posant al descobert les deficiències dels sistemes de salut. En l'actualitat, els serveis de salut en totes les regions estan lluitant tant per lluitar contra el COVID-19 com per brindar a les persones una atenció vital.













La pandèmia amenaça de fer retrocedir el progrés de la salut mundial que es va guanyar amb tant d'esforç en les dues últimes dècades, en la lluita contra les malalties infeccioses, per exemple, i la millora de la salut materna i infantil.





En 2021, els països de tot el món han de continuar lluitant contra COVID-19 (encara que amb el coneixement que les eines efectives estan evolucionant). També hauran d'actuar amb rapidesa per reparar i reforçar els seus sistemes de salut a fi de poder oferir aquestes eines i abordar els problemes socials i ambientals clau que fan que alguns sectors de la població pateixin molt més que altres.





Des de l'Organització Mundial de la Salut estan treballant amb molts països perquè estiguin preparats per pandèmies i altres emergències. L'organització demana unitat a tots els Estats i involucrar a tot el govern, no només als departaments de salut.





El pla de l'OMS s'emmarca en deu àmbits:





1. Construir solidaritat global per a la seguretat sanitària mundial





L'OMS treballarà amb els països per millorar la seva pròpia preparació davant pandèmies i emergències sanitàries. Però perquè això sigui efectiu, s'han d'assegurar que els països treballin junts. Expliquen que aquesta pandèmia ens ha demostrat una vegada i una altra que ningú està fora de perill fins que tots estan fora de perill.





També ajudaran a abordar les emergències de salut en entorns humanitaris que s'han intensificat per COVID-19. Orientaran el suport per protegir millor a les comunitats més vulnerables contra els riscos d'emergència sanitària, fins i tot en entorns urbans, petits països insulars, entorns de conflicte.





Aprofitaran les aliances existents i crearem altres de noves per construir una força laboral global d'emergències de salut per a expandir, capacitar i estandarditzar la salut pública i l'assistència mèdica d'alta qualitat. També vam planejar establir un Biobanc, un sistema acordat a nivell mundial per compartir materials patògens i mostres clíniques per facilitar el ràpid desenvolupament de vacunes i medicaments segurs i eficaços. I mantindrem el nostre enfocament en proporcionar informació precisa a les persones, aprofitant el nostre treball amb socis clau per protegir les poblacions de la infodemia.





2. Accelerar l'accés a les proves, medicaments i vacunes de COVID-19





Una de les principals prioritats en 2021 de l'OMS serà continuar el seu treball en els quatre pilars de l'ACT-Accelerator, per aconseguir un accés equitatiu a vacunes, proves i tractaments segurs i efectius, i garantir que els sistemes de salut siguin prou forts per brindar. Oferir eines eficaces a totes les persones que les necessitin serà clau per posar fi a aquesta primera fase aguda de la pandèmia i resoldre les crisis econòmiques i de salut que ha provocat.









Els objectius de l'ACT-Accelerator el 2021 inclouen: distribuir 2 mil milions de vacunes; 245 milions de tractaments; establiment de proves per a 500 milions de persones en països d'ingressos baixos i mitjans; i l'enfortiment dels sistemes de salut necessaris per a donar-los suport.





3. Millorar la salut per a tots





Una de les lliçons més clares que ens ha ensenyat la pandèmia són les conseqüències de descuidar els nostres sistemes de salut. En 2021, l'OMS treballarà en els tres nivells de l'Organització i amb socis a tot el món per ajudar els països a enfortir els sistemes perquè puguin respondre al COVID-19 i brindar tots els serveis de salut essencials necessaris per mantenir saludables a les persones de totes les edats, a prop de casa i sense caure en la pobresa.





Dues iniciatives importants donaran suport aquest treball: la implementació i el desplegament del nou programa d'atenció primària de salut de l'OMS en els països i el compendi de CUS, una eina per ajudar els països a identificar els serveis de salut essencials que necessiten. Per exemple, per garantir que les dones puguin brindar donar a llum de forma segura, que els nens puguin vacunar-se i que les persones puguin fer-se la prova i rebre tractament per detectar malalties.





4. Abordar les inequitats en salut





La pandèmia de COVID-19 ha cridat l'atenció sobre les profundes disparitats que persisteixen entre i dins dels països, algunes de les quals s'estan agreujant i corren el risc de ampliar encara més.





En 2021, aprofitaran els compromisos internacionals (i el treball existent) per promoure la cobertura sanitària universal i abordar els determinants més amplis de la salut. Treballaran amb els països per monitorar i abordar les iniquitats en salut relacionades amb temes crítics com a ingressos, gènere, ètnia, viure en àrees rurals remotes o àrees urbanes desafavorides, educació, condicions d'ocupació / ocupació i discapacitat.





Es centraran en els passos que el sector de la salut pot prendre per garantir l'accés equitatiu a serveis de salut de qualitat en tota l'atenció continuada, així com també col·laborar amb altres sectors per abordar els determinants socials i ambientals de la salut.





5. Proporcionar lideratge global en ciència i dades.





L'OMS monitorará i avaluarà els últims avenços científics al voltant de COVID-19 i més enllà, identificant oportunitats per aprofitar aquests avenços per millorar la salut mundial.





Mantindran i enfortiran l'excel·lència, la rellevància i l'eficàcia de les seves pròpies funcions tècniques bàsiques, per brindar al món les millors recomanacions basades en evidència per a la salut pública en temes que van des del Alzheimer fins al Zika.





I a través d'esforços com el nostre renovat Paquet Tècnic SCORE, ajudaran els països a enfortir la capacitat dels seus sistemes d'informació i dades de salut per informar sobre el progrés cap als objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la salut.





6. Revitalitzar els esforços per abordar les malalties transmissibles





En les últimes dècades, l'OMS i els seus socis han treballat decididament per acabar amb el flagell de la poliomielitis, el VIH, la tuberculosi i la malària, i per evitar epidèmies de malalties com el xarampió i la febre groga. El COVID-19 va retardar gran part d'aquest treball en 2020. Per tant, en 2021 ajudaran els països a obtenir vacunes contra la poliomielitis i altres malalties. Com a part d'aquest impuls, treballaran per millorar l'accés a la vacuna contra el VPH com a part del nou esforç global per posar fi al càncer de coll uterí.













També col·laboraran amb socis per implementar la nova Full de ruta per a les malalties tropicals desateses (ETD), amb les seves metes i fites mundials per prevenir, controlar, eliminar i eradicar 20 ETD. I intensificaran els esforços per acabar amb la sida, la tuberculosi i la malària i per eliminar l'hepatitis viral per 2030.





7. Combatre la resistència als medicaments





Els esforços mundials per acabar amb les malalties infeccioses només tindran èxit si es disposa de medicaments eficaços per tractar-les. Per tant, serà vital aprofitar la feina que fa l'OMS amb els seus socis de One Health, l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació i l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), i amb les parts interessades de tots els sectors per preservar antimicrobians.





El nou Grup de lideratge global per a la resistència als antimicrobians, que inclou a caps de la indústria i líders polítics, es reunirà per primera vegada al gener per discutir formes d'accelerar l'impuls en aquest tema crític. Al mateix temps, l'OMS seguirà millorant el seguiment mundial i seguirà donant suport als plans d'acció nacionals, assegurant-se que la resistència als antimicrobians s'inclou en l'enfortiment del sistema de salut i els plans de preparació per a emergències de salut.





8. Prevenir i tractar les malalties no transmissibles i les malalties mentals.





Les últimes estimacions de salut mundial de l'OMS van revelar que les malalties no transmissibles (ENT) van ser responsables de 7 de les 10 principals causes de mort en 2019. El 2020 vam veure com de particularment vulnerables són les persones amb ENT a l'COVID-19 i com de vital és garantir que els programes de detecció i tractament de malalties com el càncer, la diabetis i les malalties cardíaques siguin accessibles per a tots els que els necessiten.





L'OMS també va poder observar l'impacte devastador de la pandèmia i els bloquejos resultants, la seguretat econòmica i la por i la incertesa en la salut mental de les persones a tot el món. En 2021 donaran suport els esforços per expandir els serveis d'atenció de salut mental basada en la comunitat i per a les persones que viuen en àrees afectades per conflictes o desastres.





9. Reconstruir millor





El COVID-19 ha estat una etapa crucial en molts sentits i ofereix una oportunitat única per reconstruir un món millor, més verd i més saludable. El manifest de l'OMS per a una recuperació saludable de COVID-19, amb els seus objectius d'abordar el canvi climàtic i la salut, reduir la contaminació de l'aire i millorar la qualitat de l'aire, pot tenir un paper important perquè això passi.





L'OMS es compromet a lluitar per les recomanacions de la Comissió OMS / UNICEF / Lancet de 2020 per assegurar un planeta més saludable per als nens, i continuarà el seu treball per millorar la nutrició i els sistemes alimentaris a tot el món, fins i tot a través de la estratègia mundial sobre seguretat alimentària i les Nacions Unides.





10. Actuar en solidaritat





Un dels principis clau que l'OMS ha emfatitzat al llarg de la lluita contra el COVID-19 és la necessitat de demostrar una major solidaritat entre nacions, institucions, comunitats i individus, tancant les esquerdes en les nostres defenses sobre les quals prospera el virus .





En 2021 donaran prioritat a aquest aspecte: la creació de capacitat nacional a través del nostre treball amb els estats membres, però també amb noves iniciatives, per exemple, treballant amb grups de joves, enfortint i ampliant les aliances amb la societat civil i el sector privat, i associant-se amb la nova Fundació OMS.