Podem ja no rendeix comptes ni als seus militants ni als seus votants

El portal de transparència de Podem, on se suposa que els càrrecs públics de la formació han de retre comptes davant les seves bases, està tan desactualitzat que recull que Pablo Iglesias i Irene Montero no tenen fills, quan van pel tercer.

















En la relació de càrrecs públics segueix figurant com a diputada Carolina Bescansa, que va abandonar les files habitades en 2017; encara que un any després es va presentar a les primàries per liderar-a Galícia (i les va perdre).





Els diputats d'figuren pertanyen a la legislatura XII, quan les Corts van per la XIV. Per aquest motiu també figurin des Tania Sánchez, ara diputada d'Més Madrid a l'Assemblea madrilenya, a Pau Bustinduy, que porta gairebé dos anys retirat de la vida política.





L'organigrama de Podem que figura és el que va sortir de Vista Alegre II quan fa més de mig any que es va celebrar la tercera i la comptabilitat de l'última campanya electoral que recull el portal és la de les eleccions generals de 2016 (amb una despesa proper a 139.000 euros).





Tampoc figuren els comptes dels grups parlamentaris, junteros, cabildos i consells, actualitzats a 31 de desembre de 2018.













Seguirem informant ...