Un jutjat declara nules les primàries de Podem a Villalba perquè "per frau electoral"

El Jutjat de Primera Instància número 89 de Madrid ha dictat una sentència per la qual declara la "nul·litat" del procés electoral i els resultats de les eleccions primàries de Podem a Collado Villalba, per designar el seu candidat a eleccions municipals de maig de 2019.













La resolució, declara la "nul·litat del procés electoral i els resultats" i condemna a el partit polític Podem a el pagament de les costes meritades en el procés. La sentència no és ferma, pel que pot ser impugnada mitjançant recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial.





La demanda va ser presentada per Alejandro Mata, que va ser un dels tres candidats que va concórrer a les primàries. La candidatura de Mata era l'anomenada "Amb la gent sí que podem", a l'octubre de 2018. Segons recull la sentència, les altres dues candidatures van ser "Un pas endavant per Villalba" i "Ara Villalba".





Pel que fa a nombre de vots, figura en la sentència que es van emetre 358, dels quals 156 van ser per a la llista de "Un pas endavant per Villalba", 117 per "Amb la gent sí que podem" i 81 per a "Ara Villalba".





"L'actor i candidat va mostrar inequívocament la seva disconformitat i per les raons que desgrana la seva demanda va estimar viciades de nul·litat radical les eleccions celebrades, sotmetent a la jurisdicció l'anàlisi de la seva censura", segons es recull en els Fonaments Jurídics de la Sentència.





En declaracions Alejandro Mata ha assenyalat que el Jutjat declara que "hi va haver un frau electoral" i que "es van vulnerar" els seus "drets fonamentals". "Com que no es pot alterar el resultat de les Eleccions Municipals, l'únic que podria passar perquè jo em sentís rescabalat dels danys i perjudicis que m'han ocasionat com a conseqüència d'aquell frau, seria que jo reclamés aquests danys i perjudicis judicialment, que és el que penso fer en el cas que ells de motu propi no vinguin a dir-me que volen reparar el dany ", ha conclòs.