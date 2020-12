Les tarifes del transport públic barceloní entren en vigor sense augments

Aquest divendres 1er de gener, entren en vigor les tarifes del sistema integrat de l'àrea de Barcelona per a l’any 2021 amb abonaments que mantenen els actuals preus. Els títols de transport adquirits el 2020 allargaran automàticament la vigència fins al final del nou any.





Les tarifes pel 2021 aprovades pel consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) són aplicables als serveis regulars de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





Així, tots els títols de la zona 1 —on opera TMB—, que són la T-casual, T-usual, T-usual bonificada, T-jove, T-dia, T-grup, T-familiar i les variants monoparentals i per a famílies nombroses de la T-usual, T-jove i T-70/90, mantenen els preus actuals. Tampoc variarà l’oferta de títols, que seguirà sent la mateixa que durant el 2020.

















El manteniment de les tarifes permet ampliar la vigència dels títols adquirits durant el 2020, que continuaran sent vàlids després del canvi d’any i no caducaran fins al 31 de desembre del 2021.





En el cas de la T-verda, la T-16 i la T-compensació Covid, mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.





Pel que fa a la T-4 (targeta multiviatge de tarifa reduïda per a pensionistes), l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha decidit mantenir-ne el preu, de 4 euros.





Per la seva banda, TMB manté invariables les tarifes del Barcelona Bus Turístic (que actualment no circula) i el Telefèric, així com els abonaments per dies Hola Barcelona Travel Card. El detall dels preus es podrà consultar a la secció corresponent del web de TMB.