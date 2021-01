Set pràctiques per començar bé el 2021

El 2020 va ser un any complicat. Ningú esperava que arribés una pandèmia, ni que haguéssim de confinar-nos. Però per fi ha arribat el 2021, ple d'esperances gràcies a l'anunci de la vacuna.





Amb el nou any arriben també els propòsits. I encara que és un gran exercici, les investigacions prediuen que més de la meitat es quedaran en el camí abans de principis de febrer. És per això que el Dr. Agustín Rosa, escriptor, entrepreneur Scaling Coach i director general de Mi Coach Desarrollo Integral, intenta ajudar-nos proporcionant-nos les 7 millors pràctiques per a començar el 2021 amb bon peu.









Els 7 consells de doctor són els següents:





Crea una rutina de neteja

La saviesa japonesa explica que una solució per acabar amb el caos que regna en la nostra vida diària és el poder de l'ordre. Comença aquest nou 2021 netejant les coses velles i les que no fan servir per preparar-se per rebre el nou any amb nova energia. Elimina tots aquells documents i imatges que hagis acumulat durant els últims mesos que només ocupen espai. Elimina el desordre del teu armari i de l'escriptori per crear espais inspiradors i sense estrès.









Estableix metes familiars que et motivin a actuar

Creant un Tauler de somnis SMART amb la família i col·loca'l en un lloc visible. Els objectius han de ser específics, mesurables, assolibles, realistes i oportuns. Concentra't en les coses essencials per a tots els membres de la família. Crea activitats setmanals per passar temps amb la família i fomentar l'amor entre els integrants de la llar.









Celebra els teus èxits cada setmana

Celebrar l'èxit genera dopamina en el nostre cervell i és un motivador convincent per ajudar-te a estar focalitzat en les metes i desenvolupar una mentalitat d'èxit. Crear una estratègia guanyadora que ajudi a celebrar els petits èxits per aconseguir una gran fita.





Comparteix els teus èxits en equip

A més, compartir amb el teu equip, família i amics l'èxit estimula a parlar de bones pràctiques i ajuda a destacar el que funciona bé i facilita la detecció de pràctiques improductives. Passar temps amb persones que comparteixen els mateixos interessos ho fa més divertit i crea relacions més unides i duradores, a més de mantenir-te en moviment en la direcció correcta i fer-te sentir en harmonia.









Gaudeix dels teus 30 minuts personals

Dedica temps a coses i activitats que et fan sentir més feliç i augmenten la teva energia. El que et permetrà desconnectar dels problemes diaris i reduir l'estrès. Alguns exemples: Llegir un bon llibre, practicar un nou esport, escoltar una xerrada inspiradora, assistir a un curs, meditar, escriure un diari, entre altres activitats.









Sigues agraït

Canvia la teva manera d'actuar i deixa de pensar en el que no tens i agraeix les coses que fas, les metes que aconsegueixes i el temps que passes amb altres persones. Tenir un esperit de gratitud i estima és una habilitat essencial per a ser una persona més feliç. Utilitzar la tècnica de "5 minuts sense queixar-te" t'ajudarà a deixar les preocupacions a banda i obrir la teva ment per a la grandesa.





Construeix un món millor

Crear nous projectes i activitats que ajudin a les persones amb menys oportunitats és la millor manera de contribuir a crear un món millor i inspirar a altres persones a fer el mateix en les seves comunitats.