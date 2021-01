Zombies, meteorits, fam ... Aquestes són les prediccions de Nostradamus per al 2021

Si pensàvem que 2020 va ser dolent, 2021 pot ser pitjor. O això es desprèn al llegir les profecies de Michel de Nostradamus, que ha pronosticat que hi haurà fam, meteorits devastadors i fins i tot un apocalipsi zombi en els propers 12 mesos.





MÉS INFORMACIÓ Aquestes són les profecies de l'endevina Baba Vanga per al 2021





Nostradamus va publicar en 1555 el llibre 'Les profecies', on vaticinava una sèrie d'esdeveniments mundials que es produirien al llarg dels anys. Aconsegueixo la fama mundial al ser aderridorament precís per predir esdeveniments futurs com l'aterratge lunar de l'Apol·lo 11, l'assassinat de JFK, el 9/11, la Segona Guerra Mundial, el 11-M, la derrota de Trump o la pandèmia del Covid-19.





Entre les seves aterridores profecies per 2021, l'astròleg de segle XVI va insinuar, segons interpreten molts, que es produirà un apocalipsi zombi. "Pocs joves: mig morts per començar. Mort per despit, farà brillar als altres, i en un lloc exaltat ocorreran grans mals. Tristes conceptes vindran a perjudicar cada un, Temporal dignificat. Missa per triomfar. Pares i mares morts d'infinits dolors, Dones de dol, la pestilent monstruosa: La Gran per no ser més, tothom per acabar "





Si això no fos prou dolent, Nostradamus també va profetitzar que una fam de proporcions bíbliques causaria caos a tota la terra. "Després d'una gran angoixa per a la humanitat, es prepara una gran, El Gran Motor renova les edats: Pluja, sang, llet, fam, acer i plaga, Es veu el foc del cel, una llarga espurna encesa? ", Va dir.





Nostradamus també va insinuar que la terra seria aixafada per tempestes solars i un meteorit enorme per rematar l'any al voltant de l'època nadalenca, escrivint: "Al cel, un veu foc i una llarga estela d'espurnes".





Però probablement no hauria de perdre el son per les ombrívoles prediccions de Nostradamus.

Els escrits del filòsof han estat àmpliament criticats per ser increïblement ganduls i, sovint, incorrectes, fins i tot en 2012, quan el món en realitat no es va acabar.