Espanya aconsegueix l'acord amb Gibraltar i no hi haurà "frontera dura"

La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha anunciat aquest dijous un principi d'acord amb el Regne Unit pel que s'aplicaran les regles de Schengen i se suprimirà la Reixa amb Gibraltar mentre es negocia un futur acord entre els Vint i Londres en relació amb el Penyal. La temuda "frontera dura" esmentada pel Govern espanyol aquesta setmana ja és cosa del passat.













En una compareixença a la Moncloa, la ministra ha ressaltat que l'acord assolit suposa "que s'enderroca la Reixa" mitjançant l'aplicació de les normes de l'Acord de Schengen, del compliment de Espanya haurà de ser la "garant última", si bé ha descartat oferir més detalls en el pla tècnic a manca de comparèixer davant el Congrés per explicar-ho.





"S'aplica Schengen a Gibraltar amb Espanya com a membre responsable, el que permet suprimir els controls entre Gibraltar i Espanya", ha puntualitzat, precisant que Frontex tindrà un paper d'assistència en els controls tant al port com a l'aeroport, durant el període de transició de quatre anys.





González Laya ha valorat que "avui és l'inici d'una nova relació" i ha aclarit que l'acord assolit servirà de "fonament d'un futur tractat entre la UE i el Regne Unit pel que fa a Gibraltar", ja que el Penyal va quedar fora de l' acord sobre la relació futura pactat entre Londres i la UE el passat 24 de desembre.





El que s'ha acordat, ha precisat, ja ha estat remès a les autoritats comunitàries perquè puguin eloborar unes directrius de cara a la negociació l'acord sobre Gibraltar, que ha confiat que pugui estar tancat en un termini de sis mesos.





La cap de la diplomàcia ha reconegut que han estat "sis mesos de treball intens i dues nits en blanc" abans de poder arribar a aquest principi d'acord, que buscava evitar "l'únic Brexit dur" a tota la UE. En la seva opinió, tant els habitants del Camp de Gibraltar com els gibraltarenys "poden respirar alleujats". "Enderroquem barreres per construir una zona de prosperitat compartida", ha resumit.





"S'enderroca LA REIXA"





"El resultat pràctic en la frontera és que s'enderroca la reixa", ha insistit, aclarint que amb el pacte "es facilita enormement la mobilitat però amb seguretat", en virtut de les normes que estipula Schengen, i defensant que es tracta de " un bon acord "que respon" d'una manera molt rotunda a les demandes dels nostres ciutadans ".





En el cas del Penyal, ha afegit, la major dificultat rau en "la mobilitat dels ciutadans, no és tant una qüestió de fluïdesa del tràfic de mercaderies" com pot ser el cas d'Irlanda de Nord.





A més, ha recalcat que "tot això es fa sense perjudici de les prestensions irrenunciables" respecte a la sobirania de Gibraltar de Govern espanyol, com també del Govern britànic, "que han quedat salvaguardades".





D'altra banda, la ministra ha indicat que ja ha informat al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, de l'acord donada "la importància que aquest tema té per a la comunitat andalusa i en particular per al Camp de Gibraltar" i ha avançat que preveu fer el mateix aquesta tarda amb els portaveus de tots els grups en la Comissió d'Exteriors de Congrés, davant la qual té previst comparèixer per donar totes les explicacions.