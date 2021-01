La controvertida festa de cap d'any de Neymar

Des dels mitjans brasilers havien advertit que Neymar havia organitzat una festa per acomiadar l'any a Rio de Janeiro amb 500 assistents, saltant-se totes les normes imposades pel Govern del seu país per prevenir el contagi del coronavirus en plena pandèmia amb 191.000 morts al país .









Des de les xarxes socials, Neymar va intentar explicar que la festa estava controlada, ja que se seguien les mesures de seguretat i els assistents es realitzaven test. "Tots aquí per ser feliços, després d'un any llarg i difícil! Mereixem celebrar les nostres vides. 'Els moments únics romandran per sempre en els nostres records! ", Va dir en una storie d'Instagram.













En el vídeo es veu una llarguíssima taula, on hi ha uns 50 plats. Neymar ho va gravar per mostrar que hi havia distància de seguretat entre els plats.





"Distanciament social, tots testejats, família i amics", va dir el futbolista, col·locant un check verd, alhora que va posar una creu vermella a la banda de "500 persones" per desmentir els rumors de la seva presumpta multitudinària festa.





Quan va començar la festa, Neymar no va pujar molt més contingut en xarxes i només es va poder veure una storie amb una copa a la mà i una altra amb la cantant brasilera Juliana Gorito, una de les poques convidades "confirmada" oficialment.













També va pujar un vídeo curt amb la cantant argentina Emilia Mernes.





La festa va ser en la seva mansió de Mangaratiba, a la Costa Verda, allunyat de l'enrenou de Rio de Janeiro.





Alguns convidats també van pujar stories suposadament a la casa de Neymar.













Ana Liz Bittencourt, una de les suposades convidades segons un diari brasiler va compartir en vídeo on es veia un DJ, però no als convidats.





Arran de la controvèrsia que es va aixecar els dies anteriors, el Ministeri Públic de l'Estat de Rio de Janeiro (MPRJ) va notificar a Neymar per saber les mesures de seguretat que anava a adoptar. D'altra banda, les autoritats locals de Mangaratiba van assegurar que no tenien "competència legal per legislar sobre esdeveniments privats que es celebrin en domicilis particulars".