Robles rebutja generalitzar les actuacions dels militars, ja que són "puntuals"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defensa que les Forces Armades espanyoles són "modernes, democràtiques" i "es mouen plenament dins de la Constitució". Les actituds feixistes o antidemocràtiques les atribueix a un "insignificant" grup de militars retirats i actuacions "mínimes i puntuals" dins els efectius en actiu, que són sancionats en funció de el règim militar.













Roures avisa que no accepta que es facin generalitzacions respecte a el compromís constitucional de les Forces Armades basant-se en casos "puntuals" que "no representen" a la institució.





La ministra fa aquesta defensa dels Exèrcits i l'Armada després que hagin sortit a la llum cartes o converses privades de militars ja retirats en contra de Govern i fins i tot a favor d'un alçament militar. També han estat publicats vídeos de militars en actiu entonant càntics nazis durant maniobres o celebracions patronals.





"Com a ministra de Defensa, dona i demòcrata, no puc acceptar que cap a les Forces Armades s'estengui la mínima ombra de dubte", avisa insistint que els seus 120.000 membres estan "plenament compromesos amb la Constitució" i amb la defensa dels més vulnerables , assumint funcions "que moltes vegades altres no fan".





"QUI HA ESTAT AMB ELS MÉS VULNERABLES?"

Robles creu que les manifestacions de militars retirats són "insignificants" i ni tan sols representen als milers de persones que ja van abandonar les Forces Armades. "Només es representen a si mateixos i no tenen cap vinculació sobre unes Forces Armades al segle XXI", sosté.





Quant als militars en actiu, assegura que tot comportament antidemocràtic és sancionat, però insisteix que no ha de generalitzar-se. "Per actuacions puntuals, individuals, no vaig a admetre que es treguin conclusions generals perquè el compromís de les Forces Armades amb la Constitució és ple i inequívoc", assevera.





De fet, creu que els militars han tingut oportunitat durant la pandèmia de demostrar el seu "compromís, humanitat i generositat" amb la ciutadania. "Qui ha estat a la banda dels més vulnerables? Les Forces Armades", reivindica posant als militars espanyols com a "exemple" a Europa i al món.





Però a més, defensa que "no hi ha major valor de ser capaç de donar la vida defensant la pau, la llibertat i la seguretat en el món"; i recorda que 188 homes i dones de les Forces Armades han mort en missions internacionals. "Pocs col·lectius poden tenir aquest balanç de lliurament, sacrifici i generositat que tenen les nostres Forces Armades", emfatitza.





NI PREJUDICIS NI PATRIMONIALITZACIONS

En ocasions, creu que el rebuig als militars està basat en "prejudicis" que "hauran d'explicar els que els tenen", però insisteix a rebutjar una "desqualificació genèrica" de qualsevol institució.





Tampoc comparteix que ningú intenti patrimonialitzar a les Forces Armades, com creu que no s'ha de fer amb cap dels símbols nacionals, inclosa la bandera. I assegura que ella sempre ha entès la política de defensa com una política d'Estat.