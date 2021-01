Investiguen si un nen de 12 anys va morir per coronavirus

Els metges estudien si la mort d'un nen de Gijón de 12 anys es deu o no al coronavirus. El menor mort aquest un de gener a l'Hospital Central Universitari d'Astúries a on va ser derivat des del centre hospitalari de Gijón, "després de diversos dies amb símptomes propis de la infecció pandèmica", segons informen aquest dissabte diversos diaris Astúries.













Des de la Conselleria de Salut no han ofert cap informació relativa a aquest cas. El Col·legi de la Immaculada, on el petit duia a terme els seus estudis, mostrava aquest divendres el seu condol per la mort de el menor, un apassionat de el futbol.





Segons les informacions que publica el diari asturià La Nueva España, el petit "mai va arribar a donar positiu per PCR", però no obstant això els seus símptomes podrien ser compatibles amb la Covid. El menor va morir per un "fallada multiorgànica" i "ningú del seu entorn tenia coneixement que patís alguna patologia prèvia". Ara serà l'autòpsia la que determini la causa de la mort.