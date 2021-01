Els tres organitzadors de la 'rave' de Llinars ja estan detinguts

Els Mossos d'Esquadra han detingut els tres organitzadors de la 'rave' a una nau abandonada de Llinars de Vallès (Barcelona) que va començar per Cap d'Any i que la policia ha desallotjat aquest dissabte.









Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores, segons ha informat la policia catalana.





En declaracions als mitjans, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha explicat que els assistents s'enfronten a sancions de fins a 3.000 euros, mentre que per als organitzadors la multa pot arribar als 600.000 euros "per incomplir la normativa" per prevenir contagis de Covid-19.





Pere Ferrer també ha informat que el dispositiu per desallotjar la 'rave' de Llinars de Vallès (Barcelona) serà lent per poder identificar als prop de 300 participants: "D'aquí, se n0aniran tots sancionats".









En declaracions als mitjans a l'exterior de la nau, ha explicat que els assistents rebran denúncies de fins a 3.000 euros, mentre que per als organitzadors la multa podria arribar als 600.000 euros "per incomplir la normativa del Covid".





"A més, hi haurà tota la part de trànsit, que són els controls que s'estan fent", de manera que si donen positiu en el test d'alcoholèmia i drogues també seran sancionats.





Ha assegurat que els Mossos d'Esquadra no van poder evitar la reunió dels assistents a la nau la nit de cap d'any perquè en total havien "3.000 agents a tot Catalunya que es van dedicar a garantir la seguretat de 7,5 milions d'habitants" .





El dispositiu de al 31 de desembre contemplava inspeccions en locals i controls dinàmics, a més de la necessitat de garantir el confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès: "Però aquests il·lícits penals, desafortunadament, no els podem evitar tots".





"El que és evident és que una actuació precipitada poques hores després d'un dispositiu de cap d'any, amb la magnitud d'avui de 200 agents, ahir no s'hauria pogut produir amb garanties" ni per als agents ni per als policies, ha opinat.





DESALLOTJAMENT

El desallotjament de la 'rave' ha començat aquest dissabte cap a les 11.30 hores de la mà dels Mossos d'Esquadra i Policia Local, que han acudit a l'indret amb nombrosos efectius i furgons policials.













La festa se celebrava des de la nit de cap d'any en una nau abandonada del municipi, sense respectar cap de les mesures sanitàries i de seguiridad davant el Covid-19.

INTERIOR I SALUT

Segons fonts de la Conselleria de Salut, la titular del departament, Alba Vergés, va sol·licitar divendres a la Conselleria d'Interior que identifiqués els participants de la festa, que s'imposessin les sancions corresponents i que s'iniciessin les actuacions de desallotjament.





"És exactament el mateix que s'ha fet en altres festes que incomplien la normativa. Mai fins ara ens havien demanat un protocol per actuar", han detallat les mateixes fonts.





Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat en un tuit que revisarà amb la Conselleria d'Interior com s'han desenvolupat els fets per "evitar que torni a passar una situació d'aquestes característiques i perquè les actuacions siguin més ràpides ".





Cs acusa el Govern de tenir "màniga ampla" amb la 'rave' de Llinars de Vallès

El líder de Cs a Catalunya i candidat a les eleccions del 14 de febrer, Carlos Carrizosa, ha retret que no s'hagin iniciat les actuacions de desallotjament de la 'rave' de Llinars de Vallès (Barcelona) fins a dos dies després del seu inici: "Quina és la raó que hi hagi tanta màniga ampla amb els assistents de la festa?".





En declaracions davant els mitjans després de visitar els cellers de Vinícola de Sarral a Tarragona, ha retret a la Generalitat actuar ràpidament per sancionar "la gent normal" perquè es compleixin les restriccions mentre es celebrava per segon dia consecutiu la festa il·legal de Llinars de l' Vallès.





Davant d'aquesta situació, ha anunciat que la formació ha demanat la compareixença de el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la consellera de Salut, Alba Vergès per aclarir els fets, i ha afegit que el ministre de Sanitat i candidat de PSC a les eleccions de l' 14F, Salvador Illa, "hauria d'haver dit alguna cosa".





Pel que fa als comicis previstos per al 14 de febrer a Catalunya, Carrizosa s'ha presentat com l'opció moderada i assenyada davant "els tripartits de el partit socialista i del 'Procés' dels independentistes".





A més, ha dit que li sembla "indignant" que Illa es presenti com a candidat a la presidència de la Generalitat i ha alertat que, segons ell, que el PSC pactarà "amb qui sigui i al preu que sigui".