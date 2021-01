L’Extra de Nadal de l’ONCE reparteix 4,5 milions d’euros a Catalunya

El Sorteig de l’Extra de Nadal de l’ONCE, celebrat aquest matí, ha repartit 4,5 milions d’euros a Catalunya. A Vilafranca del Penedès han tocat 4 milions d’euros amb 10 cupons del primer premi de 400.000 euros cadascú i un de 400.000, a L’Hospitalet de Llobregat.













A Tarragona han caigut 40.000 euros del segon premi i 80.000 euros a Capellades, del tercer.

A Catalunya, la fortuna més gran ha arribat de la mà de Mª de los Ángeles Cruz, venedora dels jocs responsables de l’Organització, a Vilafranca del Penedès, des del quiosc ubicat a la Rambla de Sant Francesc, núm.1.





Mª de los Ángeles, persona amb discapacitat com tots els venedors de l’ONCE, va vendre 10 cupons del primer premi premiats amb 400.000 euros cadascú. En total ha repartit 4 milions d’euros, en el seu segon any com a venedora de cupons de l’ONCE.





Vilafranca del Penedès pertany administrativament a l’agència de l’ONCE a Vilanova i la Geltrú, que presta serveis a 260 afiliats i compta amb 96 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.





Del primer premi, també ha arribat la sort a L’Hospitalet de Llobregat, on la venedora de l’ONCE Isabel García ha donat un cupó premiat amb 400.000 euros. A Tarragona han tocat 40.000 euros d’un cupó del segon premi i 80.000 euros a Capellades, amb quatre butlletes de 20.000 euros del tercer premi, que va repartir el venedor de l’ONCE David Nieto.

El Sorteig de l’Extra de Nadal de l’ONCE ha donat gairebé 29 milions d’euros en total (www.juegosonce.es).





Primer premi: 26,8 milions d’euros. Venuts 67 cupons de 400.000 euros a: Bilbao (10); Còrdova (10); Las Palmas (10); Donosti (10); Madrid (10); Vilafranca del Penedès (10); Gandía (1); L’ Hospitalet de Llobregat (1); Màlaga; Tenerife (1) i Puertollano (1).





Segon premi: 1.440.000 euros. Venuts 36 cupons de 40.000 euros a: Navarra (27); Arona-Tenerife (1) ; Tarragona (1) ; Fuenlabrada (1) ; Saragossa (2) ; Toledo (1) ; Cartagena (1) i JuegosONCE (2);

Tercer Premi: 700.000 euros. Venuts 35 cupons de 20.000 euros a: Málaga (10); La Laguna-Tenerife (10); Getafe-Madrid (5) ; Viso del Alcor-Sevilla (6) i Capellades (4).





L’any passat, al sorteig de de l’Extra de Nadal de l’ONCE, un número acabat en 11 va donar ‘La Grossa’ a Catalunya: 8 milions d’euros. D'ells, quatre milions van anar a Barcelona, on la venedora de l'ONCE Marina de Julián, persona sordcega, va vendre 10 cupons premiats amb 400.000 euros cadascun, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 354 (al CAP de Maragall). I altres quatre milions d’euros van portar la illusió a El Prat de Llobregat, on el venedor David Higuera va vendre també 10 cupons premiats amb 400.000 euros cadascun des del seu quiosc de l’Avinguda Verge de Montserrat, número 98.





El Sorteig de Nadal de l'ONCE, celebrat en el matí d'ahir va posar en joc 75 premis de 400.000 euros, i el mateix nombre de 40.000 i 20.000 euros, així com premis de 500, 400, 300, 200, 100, 50, 20 i 10 euros.





Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de joc de l’ONCE (www.juegosonce.es) i establiments autoritzats.